季芹抓包老公斗內直播主！狠嗆郭子乾「沒老二」找閨密情慾按摩

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▲《今夜一起為愛鼓掌》郭子乾（左）、季芹飾演一對被外界誘惑的夫妻。（圖／壹壹影業提供）

季芹與郭子乾在《今夜一起為愛鼓掌》飾演一對雖然相愛，但時常被外界誘惑的夫妻。郭子乾的角色熱衷觀看「色色」的照片與影片，甚至向性愛直播主「斗內」贊助，但意外被妻子季芹抓包。季芹於是以牙還牙，開始搜集各式猛男照，更邀請閨蜜Ella陳嘉樺一起嘗試「情慾按摩」，這些行為讓夫妻倆感情出現巨大裂縫，因此找上性治療師楊謹華諮商。這是他們首度挑戰大尺度的性治療題材戲劇，兩人均表示已與家人「報備」，郭子乾分享：「我們的大尺度其實是以『嘴砲』為主，像是有一段台詞，是她笑我『中看不中用，沒老二』，我回她說『要不要我掏給你看看？』類似這種夫妻間的鬥嘴和情趣。」季芹則透露家裡小朋友知道這部劇的內容後，還鼓勵她嘗試演出，並且對「老公是誰演，帥不帥？」感到非常關心，季芹笑說：「沒想到我老公一聽到戲裡老公是郭哥（郭子乾）飾演，立刻就去睡覺了，完全不擔心。」季芹與郭子乾私下是多年好友，飾演夫妻的角色對他們來說就像喝水一樣自然，兩人笑說：「以前我們大多是演情侶，這是第一次獲得名分，結成夫妻。」儘管戲中的夫妻關係充滿動盪，但他們在現實生活的婚姻都十分美滿。被問到如何經營婚姻，季芹分享他們是靠雙方共同努力來維持關係，她說：「許多朋友有了小孩後，焦點往往放在孩子身上，忽略了另一半。我覺得夫妻間除了多溝通，還要試著把關注放在另一半身上，這樣感情才不容易感情降溫。」郭子乾聽了連連點頭，分享他對王仁甫擅長「製造情趣」有深刻印象，提到王仁甫曾騙季芹有通告，實際上是把她帶去北歐看極光，非常會製造浪漫。