美援台彈藥庫存40年、紙箱裝機槍！AIT傻眼：沒給台灣留下好印象

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美國五角大廈依據「總統撥款權」在去（2023）年7月運交價值高達3.45億美元的現有庫存武器裝備給台灣，但傳出美國國防部向台灣運交「不堪使用」的軍備，包括潮濕發霉的防彈衣、彈藥更是1983年就生產、機槍用紙箱散裝。對此，美國在台協會（AIT）官員坦言「沒有給台灣軍方留下好印象」。根據美國國防部監察長11日發布報告指出，去年12月底將受雨水影響的340件貨物棧板，其中120件送到台灣，包括裝有3000多片發霉的防彈板和500件潮濕發霉的戰術背心。另外，根據我國國防部所發出的照會，美方提供的270萬發彈藥也出現過期，誇張的是這些彈藥竟是1983年製造的，其中部分為原始包裝、部分為替代包裝，甚至以散裝的方式包裝，導致接收方難以精確盤點彈藥數量。例外，有6挺由新墨西哥州國民兵部隊運交的M240B排用機槍，卻是在沒有任何包裝或緩充物的情況下散裝在紙箱中運送，完全不符合美軍標準規範的要求。陪同我國軍方官員接收的AIT官員坦言，「沒有給台灣國防部高層官員留下好印象」。美國國防部監察長辦公室報告在結論中指出，交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，更可能導致夥伴對美國失去信心。