中秋烤肉就過敏！皮膚癢到掛急診　醫揭「婦科疾病患者」忌吃食材

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▲中秋節必吃的文旦、柚子，也是高組織胺食材。（圖／記者葉政勳攝）

一名年約30歲女性每逢中秋必過敏，去（2023）年中秋節還在烤肉後因皮膚搔癢太嚴重而掛急診，雖曾在皮膚科進行過敏源檢測，確認她對蝦、蟹與塵螨過敏，為此已調整飲食並定期清洗床單，但只要聚餐一多，過敏還是會發作，日前經徹底檢查，才發現是嚴重的「組織胺不耐症」作祟。收治病例的初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯說，該女因擔心今年老毛病發作，甚至又躺進醫院，因此決定找出原因，而經病史詢問後，得知她患有巧克力囊腫，體內雌激素與黃體素的比例失衡，進而抑制分解組織胺的DAO酶（二胺氧化酶Diamine Oxidase）活性，導致組織胺代謝不良，並引發「組織胺不耐症」（Histamine Intolerance）。楊智雯表示，而抽血檢測結果也證實，該女體內雌激素與黃體素的比值只有12.5（標準值50~250)，DAO酶則僅有12 U/L（標準值>30 U/L），明顯偏低。楊智雯提醒，婦科病人除應避免大量食用高組織胺食物外，最根本解決之道是維持體內雌激素的平衡，應避免肥胖、長期便祕、肝功能代謝異常，並減少接觸環境荷爾蒙，從源頭改善體質，才能真正解決因組織胺引起的過敏。