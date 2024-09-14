影／台中全新千坪夜市開幕了！營業時間、評價、美食整理：超好逛

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▲台中海線「梧棲中港觀光夜市」13日盛大開幕！首日就爆出滿滿人潮，不少人都給予好評。（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

▲梧棲中港觀光夜市首日開幕就進駐上百攤位，每週二、四、五、六都有營業，將成為台中海線新地標。（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

▲三井台中港OUTLET PARK也在梧棲中港觀光夜市附近，開車騎車都只要7分鐘，民眾可以安排海線一日遊行程。（圖／經發局提供）

▲梧棲中港觀光夜市汽車位較少，建議民眾前往騎機車比較方便。（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

▲梧棲中港觀光夜市必吃美食眾多，等待遊客民眾自己前往探索，台中海線一日遊安排起來！（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

台中全新佔地2000坪的「梧棲中港觀光夜市」正式開幕啦！過去我們去到台中，說到夜市大家總是想到「逢甲夜市」、「旱溪夜市」等等，不過現在又有新的選擇，那就是開在海線的「梧棲中港觀光夜市」，讓遊客可以暢遊海線景點之後接上晚上行程！昨（13）日正式開幕之後，就立刻爆出人潮，首日開幕之後，許多台中人就在「我是梧棲人」、「沙鹿之美」貼文分享資訊，讓在地人以及遊客都想要到此朝聖，，包括美食小吃、百貨飾品以及遊戲休閒的類別，最高可以擺到200攤之多，然而別擔心梧棲中港夜市是在偏僻遙遠的地方，為了逛夜市還要特別繞過去，如果想要去朝聖的遊客，可以安排台中海線一日遊行程，民眾如果安排台中海線一日遊，Google評價部分，梧棲中港觀光夜市現在才剛開幕，評論人數還不是非常眾多，不過首日開幕就已經去朝聖的遊客還是有給意見，內建汽機車停車位，；重複性攤位比例還是偏高，希望進駐更多新創攤位；二手菸味偏重還有待改進。；吃的美食選擇眾多，遊戲攤位老闆友善；每週營業四天好配合旅程的安排。值得一提的是，夜市管委會現在非常認真針對評價進行回覆，不少人上去評論給予意見，，畢竟台灣夜市競爭非常激烈，多傾聽民眾遊客的感受及意見，才能夠走得長遠！地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口電話： 0971212127