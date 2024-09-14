影／台中全新千坪夜市開幕了！營業時間、評價、美食整理：超好逛

台中全新佔地2000坪的「梧棲中港觀光夜市」正式開幕啦！過去我們去到台中，說到夜市大家總是想到「逢甲夜市」、「旱溪夜市」等等，不過現在又有新的選擇，那就是開在海線的「梧棲中港觀光夜市」，讓遊客可以暢遊海線景點之後接上晚上行程！昨（13）日正式開幕之後，就立刻爆出人潮，《NOWnews》特別整理梧棲中港觀光夜市評價、必吃美食以及營業時間等資訊，帶民眾一文看懂！
佔地2000坪超驚人！梧棲中港夜市盛大開幕「首日爆人潮」
台中海線的最新據點「梧棲中港觀光夜市」13日隆重開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，首日開幕之後，許多台中人就在「我是梧棲人」、「沙鹿之美」貼文分享資訊，讓在地人以及遊客都想要到此朝聖，尤其現在開幕營運兩個禮拜的期間，民眾只要完成指定打卡任務，就會送出「50元抵用券」，每天限量1000份，因此首日梧棲中港夜市就爆出人潮。
梧棲中港觀光夜市營業面積超過2000坪，目前已經有上百家的業者進駐，包括美食小吃、百貨飾品以及遊戲休閒的類別，最高可以擺到200攤之多，營業時間每週有四天，分別是二、四、五、六下午4時至凌晨1時，包辦大家的晚餐及宵夜通通沒有問題。
海線景點在附近適合一日遊！梧棲中港觀光夜市這樣玩
然而別擔心梧棲中港夜市是在偏僻遙遠的地方，為了逛夜市還要特別繞過去，如果想要去朝聖的遊客，可以安排台中海線一日遊行程，附近的知名景點包括台中港梧棲假日觀光漁市、高美濕地、MITSUI OUTLET PARK台中港、梧棲文化出張所、梧樂新創園區等。
民眾如果安排台中海線一日遊，就可以在下午先到高美濕地木棧道，接著殺到MITSUI OUTLET PARK台中港血拼逛街、拍好看的七彩貨櫃屋，晚上直接到梧棲中港觀光夜市開逛，完美一套海線行程，就不用再跑回市區逛逢甲夜市或是旱溪夜市囉！
梧棲中港觀光夜市真實評價曝光！必吃美食一次收藏
Google評價部分，梧棲中港觀光夜市現在才剛開幕，評論人數還不是非常眾多，不過首日開幕就已經去朝聖的遊客還是有給意見，目前Google評價3.8顆星，《NOWnews》特別整理幾大缺點以及優點，以及網友推薦必吃的幾道美食，帶您快速了解「梧棲中港觀光夜市」！
🟡梧棲中港觀光夜市缺點：內建汽機車停車位，機車格約280格還算足夠，汽車停車格則約30格相對不夠；重複性攤位比例還是偏高，希望進駐更多新創攤位；二手菸味偏重還有待改進。
🟡梧棲中港觀光夜市優點：佔地廣闊好逛；騎乘機車車位好停；有提供廁所且燈光明亮又乾淨；吃的美食選擇眾多，遊戲攤位老闆友善；每週營業四天好配合旅程的安排。
🟡梧棲觀光夜市必吃美食：王記粉圓、九記煎餃水煎包、大雅堂地瓜球、橫冰綿綿冰、摩托車壽司女孩、 素蘭炸雞、劉家滷味王、球球脆皮雞排、正牌酥脆三明治等。
值得一提的是，夜市管委會現在非常認真針對評價進行回覆，不少人上去評論給予意見，官方都會誠心致歉並承諾繼續改進，讓人感覺相當有誠意，畢竟台灣夜市競爭非常激烈，多傾聽民眾遊客的感受及意見，才能夠走得長遠！下回如果有到台中海線遊玩的民眾，不妨也安排行程逛逛全新的「梧棲中港觀光夜市」吧！
📍台中海線「梧棲中港觀光夜市」
地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口
營業時間：每週二、四、五、六下午4時至凌晨1時
電話： 0971212127
特別活動：即日起至28日打卡指定任務送50元折價券
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台中海線的最新據點「梧棲中港觀光夜市」13日隆重開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，首日開幕之後，許多台中人就在「我是梧棲人」、「沙鹿之美」貼文分享資訊，讓在地人以及遊客都想要到此朝聖，尤其現在開幕營運兩個禮拜的期間，民眾只要完成指定打卡任務，就會送出「50元抵用券」，每天限量1000份，因此首日梧棲中港夜市就爆出人潮。
梧棲中港觀光夜市營業面積超過2000坪，目前已經有上百家的業者進駐，包括美食小吃、百貨飾品以及遊戲休閒的類別，最高可以擺到200攤之多，營業時間每週有四天，分別是二、四、五、六下午4時至凌晨1時，包辦大家的晚餐及宵夜通通沒有問題。
海線景點在附近適合一日遊！梧棲中港觀光夜市這樣玩
然而別擔心梧棲中港夜市是在偏僻遙遠的地方，為了逛夜市還要特別繞過去，如果想要去朝聖的遊客，可以安排台中海線一日遊行程，附近的知名景點包括台中港梧棲假日觀光漁市、高美濕地、MITSUI OUTLET PARK台中港、梧棲文化出張所、梧樂新創園區等。
民眾如果安排台中海線一日遊，就可以在下午先到高美濕地木棧道，接著殺到MITSUI OUTLET PARK台中港血拼逛街、拍好看的七彩貨櫃屋，晚上直接到梧棲中港觀光夜市開逛，完美一套海線行程，就不用再跑回市區逛逢甲夜市或是旱溪夜市囉！
梧棲中港觀光夜市真實評價曝光！必吃美食一次收藏
Google評價部分，梧棲中港觀光夜市現在才剛開幕，評論人數還不是非常眾多，不過首日開幕就已經去朝聖的遊客還是有給意見，目前Google評價3.8顆星，《NOWnews》特別整理幾大缺點以及優點，以及網友推薦必吃的幾道美食，帶您快速了解「梧棲中港觀光夜市」！
🟡梧棲中港觀光夜市缺點：內建汽機車停車位，機車格約280格還算足夠，汽車停車格則約30格相對不夠；重複性攤位比例還是偏高，希望進駐更多新創攤位；二手菸味偏重還有待改進。
🟡梧棲中港觀光夜市優點：佔地廣闊好逛；騎乘機車車位好停；有提供廁所且燈光明亮又乾淨；吃的美食選擇眾多，遊戲攤位老闆友善；每週營業四天好配合旅程的安排。
🟡梧棲觀光夜市必吃美食：王記粉圓、九記煎餃水煎包、大雅堂地瓜球、橫冰綿綿冰、摩托車壽司女孩、 素蘭炸雞、劉家滷味王、球球脆皮雞排、正牌酥脆三明治等。
值得一提的是，夜市管委會現在非常認真針對評價進行回覆，不少人上去評論給予意見，官方都會誠心致歉並承諾繼續改進，讓人感覺相當有誠意，畢竟台灣夜市競爭非常激烈，多傾聽民眾遊客的感受及意見，才能夠走得長遠！下回如果有到台中海線遊玩的民眾，不妨也安排行程逛逛全新的「梧棲中港觀光夜市」吧！
📍台中海線「梧棲中港觀光夜市」
地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口
營業時間：每週二、四、五、六下午4時至凌晨1時
電話： 0971212127
特別活動：即日起至28日打卡指定任務送50元折價券