波音太空船沒帶他們回地球！滯留太空人坦言不好受：想念家人和狗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波音的星際飛機上週順利重返地球。不過，星際飛機本應帶著兩位太空人一起返航，卻因推進器故障及氦氣洩漏等問題，最終以空機狀態返回。（圖／美聯社／達志影像）

波音「星際飛機」（Starliner）於上週六成功在美國新墨西哥州沙漠著陸，順利重返地球。不過，星際飛機本應帶著兩位出任務的太空人一起返航，結果卻因技術問題「空機」離開國際太空站（ISS），兩位太空人必須在太空等到明年2月才能回地球。兩人週五首度公開心情，坦承看到星際飛機獨自返航時很難受，但也強調執行太空任務就是會遇到各種意外，「你所接受的訓練，90％都是為了讓你應對意外狀況」。太空人威摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）於6月5日搭乘波音星際飛機前往國際太空站，原定只打算停留8天，但星際飛機發生推進器故障、洩漏氦氣等狀況，最終NASA決定讓兩人待到明年2月，改搭SpaceX的飛龍（Crew Dragon）太空船返航，而波音星際飛機則在空機下開啟自動模式回到地球。這項決定讓波音臉上無光，缺席了星際飛機返回地球時NASA舉辦的記者會。NASA的商業運載計畫經理史提克（Steve Stich）也承認，讓太空人改搭SpaceX飛龍太空船的決定，導致波音與NASA之間產生緊張。威摩爾與威廉斯，本週五在國際太空站上與媒體連線，首度公開對外談論被滯留在外太空的心情。兩人直言，看到星際飛機獨自返航時很難受，意外從原定的8天任務變成得待在外太空8個月，讓威廉斯想念她的家人與狗，但是目前兩人的身體狀況良好，心態也保持正面積極，每天都會鍛鍊身體兩個小時。兩人並未抱怨NASA或是波音，被問到是否會對NASA失望時，威摩爾迅速回答「絕對不會」，並強調接受訓練就是為了遇到意外時妥善應付，「你所接受的訓練，90％都是為了讓你應對意外狀況」。對於波音星際飛機的技術問題，兩人並未具體描述，僅稱發現一些「無法接受」、「會讓人擔心」的狀況，但也緩頰表示，假如擁有充分時間，這些問題應該都能排除，只是最終來不及讓一切順利進行。威摩爾與威廉斯也透露，在外太空收到許多關心和祝福，感到十分溫暖。且他們還申請了郵寄選票，將從太空中投票參與11月的美國總統大選。