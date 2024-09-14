又傳中國男子駕船偷渡來台　白委林憶君示警：防滲透行動化整為零

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繼今年6月陸籍男子阮芳勇駕快艇闖入淡水河後，今（14）日清晨又有一名年約30歲的王姓男子划著橡皮艇試圖在林口海岸上岸後投案，經初步調查，該男子疑從寧波市牛尾塘海岸出發移動至台灣。王男初步供稱來台灣目的是因在中國有負債，想到台灣重新生活。民眾黨立委林憶君提醒，若中共若是循此模式有組織、有計畫性的將滲透行動化整為零，我方將難以防範；同時出於人道、情報與宣傳考量，台灣對於中國政治難民的認定與收容應儘早有法制化規範。林憶君表示，今年兩起事件提醒台灣人應該嚴肅思考兩個相互矛盾的問題，第一是今年兩起偷渡登陸案件，都顯示海巡對於FRP漁船、舢舨，或動力橡皮艇這類小船的行蹤都難以掌握，因為雷達幾乎無法發現這類小船，只能倚靠肉眼或光電設備發現，然而海巡隊人力已非常吃緊，要海巡加派人力巡守顯然不實際。林憶君建議，可以考慮以無人載具搭配光電與紅外線偵蒐系統進行近岸巡邏，並比對及時雷達圖像，確保海巡的偵搜能力做到滴水不漏；畢竟從今年兩次偷渡登陸事件能發現，中共若是循此模式有組織、有計畫性的將滲透行動化整為零，我方將難以防範。林憶君指出，疫後中國經濟復甦不佳，對內又不斷加強安全管控，中國人民難免怨聲載道，像過去國共對抗時期一樣出現投誠的「反共義士」一點也不奇怪，但台灣對於收容這類政治難民缺乏制度。民進黨在香港雨傘革命時期便高呼要修《難民法》，收容香港政治難民，但完全執政8年後，至今仍無下文。林憶君進一步分析，中共對內部管控非常嚴格，我方要滲透到對岸做情報工作難度與風險奇高，這些來自內部的「反共義士」往往手握高價值情報，也是台灣對全世界宣傳的機會，例如阮芳勇就曾任解放軍潛艦艦長，對沿海軍事部署與解放軍潛艦戰術非常熟悉；同時這些投誠人士若非來台進行滲透工作，被遣送回大陸後也注定不會有好下場，因此林憶君呼籲，台灣對於中國政治難民的認定與收容應儘早有法制化規範，一方面過濾有心滲透人士，另一方面是對有心逃離極權統治人士給予應有的人道協助。