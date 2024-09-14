蕭秉治12月準備攻蛋！嘉賓可能人選曝光　女友今現身送超暖驚喜

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▲蕭秉治透露這次攻蛋會演唱新歌。（圖／記者李政龍攝）

▲今日現場下大雨，蕭秉治另一半送咖啡還在上面畫烏龜。（圖／記者李政龍攝）

▲即使現場天氣不佳，仍有許多歌迷到場支持蕭秉治。（圖／記者李政龍攝）

「破億神曲製造機」蕭秉治睽違10年，將在12月7日重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，今（14）日他特別提前在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦「活著Alive」小巨蛋限定簽票會，和粉絲近距離互動。而他受訪表示，這次第一次一個人撐全場，覺得很緊張，不過很感謝公司給他這個舞台。目前還不確定他的演唱會是否有嘉賓，不過以往只要相信音樂藝人首次登上小巨蛋舞台，五月天阿信都會出席當嘉賓，官方表示可以期待一下。而今日簽票會開始前突然下大雨，蕭秉治也透露，另一半有送畫了烏龜的咖啡到現場，希望可以祈求晴天，舉動非常暖心。蕭秉治表示，以前和MP魔幻力量團員一起站上小巨蛋舞台，6個人一起出場就很有氣勢，但這次只有一個人，不知道能不能撐得起來，現在就不斷在運動節食，每天都運動1小時來練習自己的心肺功能，希望維持好的狀態。他也笑說，最近有回去看當年的畫面，「那時候有自告奮勇跳舞，重新回去看，覺得不堪回首，我就好好唱歌就好」，雖然不會挑戰跳舞，不過他仍準備不少驚喜給粉絲，「11月會發行專輯，這次有準備新專輯的歌，有一首是特別寫給歌迷的，這次會特別唱給他們聽。」蕭秉治也說，這次除了新加入的粉絲，也看到很多MP魔幻力量的粉絲都回來支持，收到很多粉絲的訊息，覺得很感動，他自己平時也會去看IG、threads，看看粉絲的發文。而這次睽違2年再辦簽唱會，也讓他很開心，因為除了唱歌之外，歌迷上台時也會和他聊聊天，可以有更多互動。另外，蕭秉治透露，這次演唱會有一個「X舞台」，可以和粉絲近距離互動，就連包廂也可以走進去互動，開唱前還有DJ表演。這次演唱會前，他也特別忌口，已經禁酒許久，辣的食物也儘量不吃，希望維持好的狀態，不過沒有特別重訓，因此他笑說，「不會露身材，我不是那掛的」，但願意只穿吊嘎現身。至於這次演唱會是否有嘉賓？蕭秉治笑說，自己在演藝圈裡本來就是I人，沒有認識很多人，且現在舞台還在設計，不確定是否有嘉賓，不過有邀請前輩五月天或Energy等到場支持。不過其實可以期待五月天阿信可能成為嘉賓，因為他一向非常支持自家後輩，先前告五人、宇宙人、丁噹、MP魔幻力量等首次登上小巨蛋時，他都有擔任嘉賓，因此可以期待他這次有機會驚喜現身。而好兄弟鼓鼓先前向女友大元求婚，讓人好奇蕭秉治是否也會想邁入人生下一階段？他笑說現在不著急，覺得現在狀態很好，也沒有預設何時要進到下一階段，對結婚生子沒有特別嚮往。不過女友非常貼心，因為今日簽唱會前下大雨，所以女方送咖啡來的時候，還特別在上面畫烏龜祈求晴天。