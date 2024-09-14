田柾國發暗號力挺NewJeans無罪？HYBE解釋真實心聲：別利用孩子

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▲BTS成員柾國在IG上發文：「藝術家沒有罪」被認為是在聲援NewJeans。（圖／IG @bowwow_bam）

▲BTS成員柾國疑似聲援NewJeans，有韓國媒體去詢問HYBE娛樂是否屬實。（圖／BTS IG ）

▲NewJeans（右）開直播向HYBE要求讓閔熙珍（左）回來當ADOR代表。（圖／閔熙珍、NewJeans IG）

NewJeans 5位成員在11日無預警在YouTube上開直播，控訴她們在HYBE受到漠視、感覺不到被尊重，並要求公司在25日以前讓閔熙珍恢復職位。此舉讓外界正反評價兩極，有人認為成員們勇敢發聲，然而也有人覺得NewJeans異想天開。而HYBE旗下藝人防彈少年團（BTS）的成員田柾國，今（14）日用自家寵物的帳號發文：「藝術家們沒有罪。」並配上5顆愛心的表情符號，被認為是在聲援後輩，對此HYBE娛樂回應，表示柾國背後的意思是：「不該把年幼的孩子拿來當擋箭牌」。柾國在2023年將IG刪除後，今年改幫自家寵物狗Bam設立IG帳號，偶爾能看到他以「Bam爸爸」身分發文，讓粉絲都感到很開心。今日他發出一張狗狗的照片，看似與往常並無不同，但配文用英語寫道：「Artists are not guilty.（藝術家們沒有罪）」。除了意有所指的一句話以外，上面還附了5顆愛心符號和一個加油手勢，5顆愛心的顏色正好是NewJeans和飛天小女警聯名合作的代表色，排序也剛好依照NewJeans的成員年齡順序，之後又發布了一則貼文寫下：「別利用他們」，在這個敏感的時間點，讓網友們都認為就是在聲援NewJeans沒錯。由於NewJeans、閔熙珍方面和HYBE之間矛盾越演越烈，田柾國身為HYBE母公司藝人竟然反過來挺NewJeans？於是有韓國媒體去詢問所屬公司HYBE娛樂此事，公司先是回應：「正在確認藝人發文的真實意圖」，之後才再度聲明，經過確認，柾國是抱持著「任何情況下都不能利用年幼的藝人，不能把她們當成擋箭牌、捲入紛爭」的想法而上傳的。HYBE在4月控訴身為ADOR的執行長兼NewJeans製作人的閔熙珍，試圖從想將子公司獨立、帶著NewJeans出走，雙方來來回回爭鬥了好幾個月後，近日閔熙珍確定被解除執行長職位，今後無權插手管理ADOR公司經營。NewJeans在11日的直播中對此表示不滿，宣稱她們透過新聞得知消息感到非常震驚，認為自己並沒有受到HYBE娛樂尊重，並直言：「我們的夢想是與閔熙珍代表一起，製作我們想要的音樂」堅決力挺閔熙珍，正式和HYBE娛樂宣戰。