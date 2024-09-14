暴雨襲台中！火車站「變漂漂河」馬路大積水　他傻眼：可開救生艇

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▲一名網友拍攝台中車站內的慘況，公車道竟幾乎淹滿水，直呼可以請司機開救生艇來載人了。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲台中民權路也大積水，目測水深超過機車1/3個輪胎，水面上還飄浮著垃圾與水桶，畫面相當驚人。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

中央氣象署今（14）日下午3時20分發布豪雨特報，指出台中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，高雄以北地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。而台中市稍早傳出災情，不僅台中車站公車道積水變「漂漂河」，民權路也積水深超過機車1/3個輪胎，水面上還飄浮著垃圾與水桶，讓當地人傻眼直呼：「比颱風還颱風！」台中被大雨突襲，臉書社團「爆料公社」多名網友發文回報積水災情，只見一名網友拍攝台中車站內的慘況，公車道竟幾乎淹滿水，「外面爆大雨，一到台中車站，這水上樂園讓我措手不及，我不會游泳捏！」甚至直呼可以請司機開救生艇來載人了。不只如此，台中民權路也大積水，目測水深超過機車1/3個輪胎，水面上還飄浮著垃圾與水桶，畫面相當驚人。在地人也紛紛留言，「比颱風還颱風」、「一瞬間以為是哪間室內溫水泳池」、「漂漂河耶」、「停路邊的排氣管都差不多進水了」、「台中剛剛真的超大雨」。中央氣象署發布豪雨特報，指出台中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，高雄以北地區有局部大雨發生的機率。而今日水氣偏多，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。