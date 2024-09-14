引領足健康守護圈　品牌「智慧足測3.0」創新登場

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▲智慧足測3.0透過精密數據分析檢視個人足部狀況。（圖／記者黃文德翻攝）

▲A.S.O(阿瘦)董事長羅榮岳與總經理郭欣怡率領同仁參與第五屆台北國際照顧博覽會，引領足健康守護圈。（圖／記者黃文德翻攝）

為期三天的國際照顧博覽會帶來全面性的照顧趨勢，吸引眾多廠商及民眾參與。A.S.O（阿瘦）作為足部守護領域的先驅者，於此次博覽會中展示了全新的技術成果，尤其是首次亮相的智慧足測3.0技術，助力足部健康守護，備受關注。A.S.O 推出的智慧足測 3.0 技術，通過精密數據分析和專業設備，為每位參觀者提供個性化的足部建議。該技術的展示不僅體現了A.S.O對創新科技的不懈追求，更彰顯了品牌關懷足部健康的初衷。參觀者即時體驗這項服務，並獲得個性化的足部護理建議，受到了現場熱烈歡迎。除了科技展示，A.S.O還邀請了九位足部健康專家和物理治療師，包括足健康守護圈的首席主持醫師陳建宏，現場講解足部護理的重要性，透過專家專業分享進一步加深大眾對日常足部健康的重視。A.S.O在博覽會期間推出了「足健康大禮包」人氣商品，受到消費者的熱烈迴響。品牌宣佈將優惠延續至全台各大門市，讓更多民眾有機會以優惠價享有健康大禮包，並可進一步體驗足部健康的重要性。品牌指出，將持續在足健康守護圈平台上分享最新的足部健康資訊，提供消費者日常保養建議。欲了解更多足知識及活動詳情，可上網搜尋瀏覽足健康守護圈，網內提供國人從0到100歲全齡足健康、足部病痛等足健康相關資訊。展望未來，A.S.O將繼續秉持「用心、貼心、愛心」的品牌精神，持續推動足部產品的研發，並將智慧足測3.0推廣至更多門市，為消費者提供更全面的足部健康照護服務。