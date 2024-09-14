引領足健康守護圈　品牌「智慧足測3.0」創新登場

為期三天的國際照顧博覽會帶來全面性的照顧趨勢，吸引眾多廠商及民眾參與。A.S.O（阿瘦）作為足部守護領域的先驅者，於此次博覽會中展示了全新的技術成果，尤其是首次亮相的智慧足測3.0技術，助力足部健康守護，備受關注。
A.S.O 推出的智慧足測 3.0 技術，通過精密數據分析和專業設備，為每位參觀者提供個性化的足部建議。該技術的展示不僅體現了A.S.O對創新科技的不懈追求，更彰顯了品牌關懷足部健康的初衷。參觀者即時體驗這項服務，並獲得個性化的足部護理建議，受到了現場熱烈歡迎。
除了科技展示，A.S.O還邀請了九位足部健康專家和物理治療師，包括足健康守護圈的首席主持醫師陳建宏，現場講解足部護理的重要性，透過專家專業分享進一步加深大眾對日常足部健康的重視。
A.S.O在博覽會期間推出了「足健康大禮包」人氣商品，受到消費者的熱烈迴響。品牌宣佈將優惠延續至全台各大門市，讓更多民眾有機會以優惠價享有健康大禮包，並可進一步體驗足部健康的重要性。
品牌指出，將持續在足健康守護圈平台上分享最新的足部健康資訊，提供消費者日常保養建議。欲了解更多足知識及活動詳情，可上網搜尋瀏覽足健康守護圈，網內提供國人從0到100歲全齡足健康、足部病痛等足健康相關資訊。展望未來，A.S.O將繼續秉持「用心、貼心、愛心」的品牌精神，持續推動足部產品的研發，並將智慧足測3.0推廣至更多門市，為消費者提供更全面的足部健康照護服務。
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除了科技展示，A.S.O還邀請了九位足部健康專家和物理治療師，包括足健康守護圈的首席主持醫師陳建宏，現場講解足部護理的重要性，透過專家專業分享進一步加深大眾對日常足部健康的重視。
A.S.O在博覽會期間推出了「足健康大禮包」人氣商品，受到消費者的熱烈迴響。品牌宣佈將優惠延續至全台各大門市，讓更多民眾有機會以優惠價享有健康大禮包，並可進一步體驗足部健康的重要性。
品牌指出，將持續在足健康守護圈平台上分享最新的足部健康資訊，提供消費者日常保養建議。欲了解更多足知識及活動詳情，可上網搜尋瀏覽足健康守護圈，網內提供國人從0到100歲全齡足健康、足部病痛等足健康相關資訊。展望未來，A.S.O將繼續秉持「用心、貼心、愛心」的品牌精神，持續推動足部產品的研發，並將智慧足測3.0推廣至更多門市，為消費者提供更全面的足部健康照護服務。