前大使稱AIT關注柯文哲案　AIT打臉：尊重台灣對法治的支持

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民眾黨主席柯文哲因涉犯圖利等罪遭裁定羈押禁見，國民黨前外交官介文汲與馬辦蕭旭岑等人接連指稱美國在台協會（AIT）關切並適時出手干預，對此AIT今（14）回應媒體表示「美國在台協會尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，不介入台灣的司法事務」，直接粉碎謠言。有關AIT將出手干預柯文哲案相關論調，最早是介文汲於《中天》政論節目中指出，美國希望總統賴清德「有所節制」，直指AIT將出手干預本案，接著中國國台辦在例行記者會中聲援柯文哲，昨傍晚馬英九基金會執行長蕭旭岑則再於節目中宣稱「美國AIT的關切百分之百是真的」，相關論述接連幾天不斷在新聞轉載。對於AIT關切柯文哲案相關言論，AIT今日回應媒體稱，「美國在台協會尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，我們不介入台灣的司法事務」，等於是直接打臉介文汲等相關人等不當宣稱，直接粉碎錯假訊息一條龍生產鏈。有涉外人士指出，從上述訊息鏈來看，背後認知作戰痕跡非常明顯。中方與在台協力者論調相同、連動性強，預判目的是誣指AIT將干預我國司法，營造我國司法體系不被美方信任假象，進而讓台灣社會也對司法沒有信心。事實上，AIT處長谷立言日前召開首場記者會時，就有媒體詢問怎麼看柯文哲爭議，當時谷立言回應「台灣內政議題，美方不多做評論」。由此回應即可看出AIT對於台灣內政相關議題態度保守，今特別對於介文汲等人發言作出反駁，可見是相關言論看在美方眼裡荒謬至極，已經到了不得不澄清的地步。該人士表示，事實上「任何民主國家，美方不曾也不會過問其他民主國家的司法個案」。列出2023年，台灣資訊環境研究中心（IORG）發表報告，以影片數量及時長佔比排名，中國官媒抖音頻道最常引用的台灣政論節目名嘴前10名依序為介文汲、賴岳謙、郭正亮、蔡正元、帥化民、謝寒冰、唐湘龍、趙少康、栗正傑、王鴻薇。另去年底1「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）也曾發表研究報告，指出在YouTube平台上，有至少30個頻道推廣親華與反美立場影片，宣傳重點包括在美國對中國實施制裁的情況下，中國為「贏得中美科技戰」所做的努力等，致力傳播支持華為和反蘋果內容，目的是利用台灣媒體人的觀點，形塑對中國有利的世界觀。該人士分析，這種踩一捧一的操作，主要目的是安撫中國民心的大內宣，目前中國內部經濟日益惡化，不僅消費零售、出口與固定資產投資等「三駕馬車」持續下滑，又面臨西方國家的經濟與科技制裁，已被壓得喘不過氣，北京政府因此不得不採取虛張聲勢的手段轉移國內壓力，掩蓋其疲弱的經濟狀況。至於AIT的回應，該人士則認為是直接粉碎中國與在台協力者的認知作戰。放眼望去，目前全球所有外國政府，並沒有任何民主國家關切我國司法個案，只有中國國台辦針對該案發表意見，誣指我國司法。介文汲、蕭旭岑等人相關言論遭到AIT直接打臉，不只賠了夫人又折兵，貽笑國際，相當丟臉。