TPBL熱身賽賽程、地點、購票資訊一次看　全新對戰決戰新竹、台中

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▲2024夢想方城獅Preseason Game熱身賽賽程表。（圖／TPBL提供)

首站將於10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與福爾摩沙夢想家共同主辦，，誰能成功幫助球隊取勝將是一大看點！翌日則是由新竹御嵿攻城獅對上高雄全家海神，兩隊在夏季聯賽交手時，由海神拿下一勝，此役在外援加成下，戰況也將有所改變。台中熱身賽最末戰由新北國王踢館地主夢想家，國王新兵強森、沃許本攜手曼尼高組建新皇家禁衛軍，夢想家則由歸化守護神高柏鎧，外加兩座高砲塔霍爾曼與貝奇迎敵。熱身賽第二站將前往新竹縣體育館，成亮點。第二場為戰神踢館攻城獅，塞瑟夫與牧倫斯兩位年度外援矗立禁區高牆，另一方面則有攻城獅招牌高國豪撕裂防守。最後一天首戰為同城之爭，新北國王對上新北中信特攻，國王林氏兄弟歸位，特攻後起之秀撐大局。10月5日至6日熱身賽台中洲際迷你蛋採用ibon售票系統，會員優先於9月16日中午12點起購票，9月20日中午12點起全面開放購票。熱身賽第二站為10月12日至13日在新竹縣體育館展開，由聯盟全權主辦，tixcraft拓元售票系統於9月16日中午12點起全面啟售。