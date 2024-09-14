客家小炒全國爭霸賽　寒軒國際大飯店奪創意風味組總冠軍

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▲參賽作品「客家小炒創意雙拼」。（圖／寒軒國際大飯店提供）

▲參賽作品「客家小炒創意雙拼」展示。（圖／寒軒國際大飯店提供）

「2024客家小炒全國爭霸賽」13日在臺北市花博園區花海廣場進行總決賽，北、中、南、東四區初賽冠軍同場角逐全國客家料理的最高榮譽。比賽結果出爐，由來自南區的寒軒國際大飯店獲得創意風味組的全國冠軍。今年的客家小炒全國爭霸賽首次開放非客庄地區的餐廳參賽，為客家料理的傳統與創新提供了更多可能性。此次代表南區晉級總決賽的寒軒國際大飯店，派出最強搭檔中餐廳主廚張祐銓以及點心廚師林綉偵、中餐師傅劉孟鑫出賽，他們憑藉著對傳統客家小炒的全新詮釋，創造出「客家小炒創意雙拼」這道創新菜色，贏得了現場評審的一致好評。主廚張祐銓在比賽後分享了他的創作理念。他表示，因為本身為澎湖人，這道菜用的就是澎湖家鄉的石鮔乾代替魷魚，口感也更好，並加入粵菜「肝臘腸」及傳統客家小炒常見的食材五花肉、豆干、芹菜，以及高雄在地食材甲仙芋頭等作為內餡包入，低溫慢慢淋油酥炸出有層次的酥餅，再以客家艾草粄而發想的糯米皮，不僅讓料理口味更豐富，也創造出非常獨特的口感。高市府客委會主委楊瑞霞表示，市長陳其邁曾在南區初賽時期勉能將全國冠軍能留在高雄，非常開心寒軒國際大飯店不負眾望，摘下今年客家小炒創意組冠軍頭銜，不僅展現了寒軒飯店的卓越實力，更為高雄市的客家飲食文化推廣注入新的活力。