網傳于北辰違規超領退休俸200萬　退輔會闢謠：地方民代為無給職

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桃園市議員、退役少將于北辰因多次發表爭議言論，遭新黨副發言人、桃園市政顧問游智彬發起罷免，第一階段3500多人連署已於7月達標。近日有網友爆料，指于北辰擔任公職且月薪超過3萬7000元，依法不應再享受退除給與，迄今卻違規超領退休俸200萬元。對此，退輔會今（14）日回應依照內政部函示，市議員屬於地方民意代表，為「無給職」，所以，不須停止退休俸及優惠存款。網路PTT論壇上有網友指控，于北辰違規領雙薪，稱根據《陸海空軍軍官士官服役條例》第34條規定，軍人退役後再擔任公職且月薪超過3萬7000元者，不應再享受退除給與；同時，第46條規定，喪失領受退除給與情事者，其優惠存款應同時停止辦理。網友更指出，退輔會官網也明確張貼，支付退休俸或贍養金的軍官、士官，再任公職等職務，自113年1月1日起，其每月支領薪酬總額超過3萬7000元者，停發退除給與。網友也翻出于北辰過去的言論，2022年曾表示「我當選之後，先要把我的退休俸繳回去」、「公家的薪俸我只能領一份」，顯示于北辰當議員前就已經清楚知道相關規定，于北辰違規領雙份薪資，且少將退休俸1個月10萬計算，迄今已領取超過200萬元。對此，退輔會回應表示，依據內政部民國90年4月23日、102年12月4日、110年9月6日函示，地方民意代表按月所支領研究費，為其集會行使職權所受領之合理報酬，其性質係因職務關係個人平時受領之「費用」，而非薪資，屬無給職，若無變相獲取報酬，無須停止領受退休俸及優惠存款。