CP值超高蛋黃酥！「399元10倍大」傻眼爆紅　內容物、販售地點曝

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▲網友在逛大潤發遇到10倍大蛋黃酥現貨販售，一顆只要399元，引起不少人興趣，敲碗販售門市。（圖/大潤發好物分享區）

▲10倍大蛋黃酥切開剖面，內餡紅豆泥非常扎實，蛋黃也超大一顆，看起來的確讓人想要嚐鮮。（圖/大潤發好物分享區）

▲知名大胃王「吃貨豪豪」挑戰大潤發50倍大蛋黃酥，結果吃到剩下1/4時宣告失敗。（圖/YT@吃貨豪豪）

10倍大蛋黃酥爆紅！一年一度的中秋節到來，不少人都會吃月餅、柚子以及戶外烤肉，而今年說到中秋月餅，蛋黃酥討論度可以說是超高，各家名店早就被預購一空。近日有網友分享自己去逛賣場大潤發時，發現現場有販售10倍大的蛋黃酥，超大一顆讓眾人驚呼：「是用鴕鳥蛋的蛋黃是不是啦！」、「我家附近都被搶光，看起來很像很好吃。」一名網友在臉書社團「大潤發好物分享社」貼文指出「去逛大潤發忠孝店的時候，發現一個5吋超巨無霸蛋黃酥，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「土城大潤發也有賣哦！而且那時去買有打折299元一顆」、「看起來好讚，而且價格CP值很高耶，來去大潤發看看。」事實上，網友分享的這款巨無霸蛋黃酥是連鎖賣場大潤發所推出的中秋節特別版，，製作過程繁瑣，從網友分享切開的剖面圖來看，，由於今年預購日期已過，如果還想嚐鮮的民眾，除了10倍大蛋黃酥比較適合小家庭開箱來吃外，知名大胃王「吃貨豪豪」今年就特別預購一顆50倍大的蛋黃酥，並挑戰一個人要吃完，由此可知，如果是想吃巨大版蛋黃酥，與朋友一起分享，