CP值超高蛋黃酥！「399元10倍大」傻眼爆紅　內容物、販售地點曝

10倍大蛋黃酥爆紅！一年一度的中秋節到來，不少人都會吃月餅、柚子以及戶外烤肉，而今年說到中秋月餅，蛋黃酥討論度可以說是超高，各家名店早就被預購一空。近日有網友分享自己去逛賣場大潤發時，發現現場有販售10倍大的蛋黃酥，超大一顆讓眾人驚呼：「是用鴕鳥蛋的蛋黃是不是啦！」、「我家附近都被搶光，看起來很像很好吃。」
一名網友在臉書社團「大潤發好物分享社」貼文指出「去逛大潤發忠孝店的時候，發現一個5吋超巨無霸蛋黃酥，號稱是一般蛋黃酥的10倍，重點是竟然有現貨還不用預購，立刻就帶回家，提起來還蠻重的唷！一個399元。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊！看起來好美味，根本是蛋黃蛋糕吧」、「這也太適合買回家一起分享，399元10倍的話，平均一顆才40元耶，CP值很高」、「熱量直接爆表，但我看到也是買下去了，非常好吃！」、「土城大潤發也有賣哦！而且那時去買有打折299元一顆」、「看起來好讚，而且價格CP值很高耶，來去大潤發看看。」
大潤發推巨無霸蛋黃酥10倍大！切開內餡、販售地點公開
事實上，網友分享的這款巨無霸蛋黃酥是連鎖賣場大潤發所推出的中秋節特別版，原先是開放民眾在9月5日以前預購，結果現在也有擺在麵包區販售，該款蛋黃酥不僅有10倍大的版本，還有50倍大的驚人尺寸，外層是走酥皮路線，內餡則是選用屏東高品質的紅土鹹鴨蛋以及台灣紅豆減糖配方，製作過程繁瑣，售價分別是10倍大399元、50倍大2500元。
從網友分享切開的剖面圖來看，內餡紅豆泥超扎實飽滿，蛋黃應該是先搗碎之後再集結在一起，用料非常的實在，根據情報目前有成功購買的大潤發門市包括「大潤發台南店」、「大潤發土城店」以及「大潤發忠孝店」，由於今年預購日期已過，如果還想嚐鮮的民眾，門市應該都只有少量現貨，想吃的話就要碰碰運氣囉！
50倍大蛋黃酥是真的巨無霸！大胃王豪豪都被打敗
除了10倍大蛋黃酥比較適合小家庭開箱來吃外，知名大胃王「吃貨豪豪」今年就特別預購一顆50倍大的蛋黃酥，並挑戰一個人要吃完，本來一開始還輕鬆吃著，但吃到後面開始覺得非常膩，豪豪也坦言「以好吃程度來說，一定是50顆小小顆比較好吃，但如果今天有中秋聚會，直接會變成全場焦點。」
豪豪最後也在吃到剩下1/4時停下，表示「自己去取貨的時候，看到訂購單上面只有自己訂購50倍的蛋黃酥，所以買的人應該不是很多」最終也宣佈自己挑戰失敗，吃不完這一顆50倍大的蛋黃酥。由此可知，如果是想吃巨大版蛋黃酥，與朋友一起分享，10倍大蛋黃酥還是比較適中，50倍大實際上來說，口感可能沒有那麼好，畢竟內餡實在太飽滿容易覺得膩！如果今年沒吃到想嚐鮮的人，明年大潤發若有推出，記得別忘記預購囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊！看起來好美味，根本是蛋黃蛋糕吧」、「這也太適合買回家一起分享，399元10倍的話，平均一顆才40元耶，CP值很高」、「熱量直接爆表，但我看到也是買下去了，非常好吃！」、「土城大潤發也有賣哦！而且那時去買有打折299元一顆」、「看起來好讚，而且價格CP值很高耶，來去大潤發看看。」
大潤發推巨無霸蛋黃酥10倍大！切開內餡、販售地點公開
事實上，網友分享的這款巨無霸蛋黃酥是連鎖賣場大潤發所推出的中秋節特別版，原先是開放民眾在9月5日以前預購，結果現在也有擺在麵包區販售，該款蛋黃酥不僅有10倍大的版本，還有50倍大的驚人尺寸，外層是走酥皮路線，內餡則是選用屏東高品質的紅土鹹鴨蛋以及台灣紅豆減糖配方，製作過程繁瑣，售價分別是10倍大399元、50倍大2500元。
從網友分享切開的剖面圖來看，內餡紅豆泥超扎實飽滿，蛋黃應該是先搗碎之後再集結在一起，用料非常的實在，根據情報目前有成功購買的大潤發門市包括「大潤發台南店」、「大潤發土城店」以及「大潤發忠孝店」，由於今年預購日期已過，如果還想嚐鮮的民眾，門市應該都只有少量現貨，想吃的話就要碰碰運氣囉！
50倍大蛋黃酥是真的巨無霸！大胃王豪豪都被打敗
除了10倍大蛋黃酥比較適合小家庭開箱來吃外，知名大胃王「吃貨豪豪」今年就特別預購一顆50倍大的蛋黃酥，並挑戰一個人要吃完，本來一開始還輕鬆吃著，但吃到後面開始覺得非常膩，豪豪也坦言「以好吃程度來說，一定是50顆小小顆比較好吃，但如果今天有中秋聚會，直接會變成全場焦點。」
豪豪最後也在吃到剩下1/4時停下，表示「自己去取貨的時候，看到訂購單上面只有自己訂購50倍的蛋黃酥，所以買的人應該不是很多」最終也宣佈自己挑戰失敗，吃不完這一顆50倍大的蛋黃酥。由此可知，如果是想吃巨大版蛋黃酥，與朋友一起分享，10倍大蛋黃酥還是比較適中，50倍大實際上來說，口感可能沒有那麼好，畢竟內餡實在太飽滿容易覺得膩！如果今年沒吃到想嚐鮮的人，明年大潤發若有推出，記得別忘記預購囉！