不妙！江少慶僅投1.2局突退場　球團回報初步傷情：右肩前側不適

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富邦悍將本土王牌江少慶今（14）日主場先發出戰樂天桃猿，但江少慶在2局上兩出局，對馬傑森投第1球後，便突然抓著自己肩膀前側，表情非常痛苦，僅丟1.2局提前退場。根據富邦球團表示，「江少慶投球後右肩前側不適，先行退場治療，並將安排進一步檢查。」江少慶在首局面對4名打者，飆出2次三振並對陳晨威投出保送，隨後在2局上解決朱育賢和林智平後，對馬傑森投出1好球後，突然摸著右肩和胸部附近，表情痛苦，防護員上前觀察後，確定無法繼續奮戰，於是改由江國豪緊急接替登板。江少慶在今年球季擔任投手副隊長一職，並在年度目標寫上「健康」，期望能夠健康投球；去年季末江少慶動了手肘清創手術，經歷數個月的修養復健，終於於今年8月重返一軍，如今恐又遭逢肩膀傷勢。本季至今，江少慶出賽3場，累計1勝1敗，合計15.1局，失4分，其中有3分責失，防禦率1.76。