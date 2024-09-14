《金三順》玄彬打女人還亂吼叫　19年後慘遭金宣兒、鄭麗媛嫌棄

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▲《我叫金三順》推出2024年重映版，導演憂心玄彬（左）飾演的「玄振軒」的個性會讓現代人難以接受。（圖／金宣兒 IG）

▲玄彬（左）飾演的「玄振軒」在劇中經常亂吼亂叫，還賞過女生巴掌。（圖／《我叫金三順》）

▲金宣兒（左）和鄭麗媛（右）出席《我叫金三順》重映發布會，兩人都表示換作現在的話不想接受男主角。（圖／金宣兒 IG）

19年前播出的韓劇《我叫金三順》，在當時創下51.5%超高收視率，成為韓劇史上經典姐弟戀代表作，也讓飾演男主角「玄振軒」的玄彬一炮而紅。最近《我叫金三順》推出導演版重新上映，當年迷得大家團團轉的「玄振軒」，如今卻受到眾人嫌棄，像是賞女生巴掌、踹腳踏車、亂吼亂叫等行徑，都讓劇迷直呼難以直視，連19年後的女主金宣兒和女二鄭麗媛都接連拒絕、一點都不想接受！導演在重映發布會上透露將原先16集的劇本，重新剪輯成8集，除了刪除當時習慣的用語、對話、動作以外，他坦言最苦惱的部分就是玄彬飾演的「玄振軒」，雖然在19年前，有壞男人氣息的白馬王子人設很受歡迎，但從19年後的角度看來，「玄振軒」不但個性不成熟，做人處事態度也很過時，所以在不妨礙原作敘事的前提下，最大限度的進行了剪輯，即便如此他還是很擔心大家對於男主角的評價。雖然用「家暴男」來形容玄振軒是有點太嚴重，但玄振軒確實是有許多讓人血壓飆升的戲份。在劇中他為了好玩而跑去破壞女主角的相親，都還算輕微的事件，隨時隨地亂吼亂叫更是日常。不敢承認自己喜歡女主角就一腳踹翻她的腳踏車，最讓網友難忘的，是他聽到鄭麗媛飾演的前女友為了治病去美國三年後，竟然一個巴掌就打在對方臉上，讓網友直呼根本是情緒控管有問題，就算是玄彬來演也難以接受，強烈希望這段一定要被剪掉！不但網友們對玄彬的人設直搖頭，在這次的重映發布會上，女主角「三順」金宣兒都直言：「如果再次選擇玄振軒的話，可能會感到麻煩又辛苦，他不太成熟。」劇中曾經的競爭對手鄭麗媛也表示：「現在看來把前男友送走也不錯？就把玄振軒安全地送到三順身邊吧！」 兩位輪流踢皮球的模樣，引發現場一陣爆笑聲。