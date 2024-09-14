繼「綠色恐怖」後國台辦再批賴清德：暴露「台獨金孫」的本來面目

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中國國台辦發言人陳斌華本週稍早表示，賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在台灣社會大肆製造「綠色恐怖」。陳斌華今（14）日下午又透過答記者問形式發新聞稿，批評賴清德已經暴露出「台獨金孫」的本來面目，如任其發展，「只會將台灣推向兵兇戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍」。有記者詢問關於賴清德在9月12日參加「台灣人民自救運動宣言」60週年研討會時，稱「共產主義要併吞台灣」的威脅仍然存在，甚至比過去更強烈，要為台灣下一代子孫繼續推動「台灣民眾自救運動」一事。對此，陳斌華表示，所謂「台灣人民自救運動宣言」當年打著反對獨裁專制的旗號，拋出「制憲建國」、「以台灣名義加入聯合國」等分裂謬論，是一篇不折不扣的「台獨宣言」。陳斌華認為，賴清德對其推崇備至，企圖用以「洗滌人心」，再度證實自己「台獨金孫」的本來面目，充分暴露他謀求「台獨」分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。打著「民主自由」的幌子，將少數人的「台獨」主張強行灌輸給廣大台灣民眾。如任其發展，「只會將台灣推向兵兇戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍，讓民眾乃至子孫承受『台獨』引戰的惡果」。陳斌華也再度批評賴清德上台後大搞「綠色恐怖」，「其所作所為被島內輿論認為是『民主退步』、『司法已死』和『自由堪憂』」。陳斌華最後重申，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。希望廣大台灣同胞真正理解民主、自由的真諦，和大陸同胞一道，共創國家統一、民族復興的美好未來，真正實現當家作主的願望。