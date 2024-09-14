林郁婷為富邦悍將開球！首度挑戰投手丘　透露挑張育成接捕原因

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巴黎奧運拳擊金牌得主、「台灣女兒」林郁婷今（14）日受邀擔任富邦悍將開球嘉賓，首次挑戰站上投手丘開球，並特別選擇1號球衣紀念。由於現場沒有止滑粉，林郁婷笑說投球節奏有受到影響，所幸靠著張育成的神救援，順利完成開球儀式。在受訪時，林郁婷也透露選擇張育成接補的原因。這是林郁婷生涯第三次擔任開球嘉賓，但卻是首次挑戰從投手丘上開球，她表示：「上次就想在投手丘上開球，但沒有安排好，這次想看暗號、摸止滑粉等做一系列挑戰，但轉頭發現沒有止滑粉，投球節奏有點被打亂，當投手真的不容易。」林郁婷特別選擇由張育成擔任接捕手，她透露：「我看過育成學長在經典賽的表現，非常佩服他的成就，很榮幸能與他合作。他也給了我很多鼓勵，雖然沒能將球直接投進手套，但張育成的防守能力很強，馬上就把球接住了。」林郁婷選擇「1號」球衣是有原因的，原本她考慮穿上「57號」球衣，代表參加57公斤量級，但因為「跆拳甜心」羅嘉翎已經穿過這個號碼，於是決定選擇1號球衣，紀念奧運金牌的歷史一刻，也象徵台灣第一位在奧運摘金的拳擊選手。