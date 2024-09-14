河馬彈跳豬爆紅變迷因！遊客朝聖竟「潑水、扔石頭」　園長不忍了

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▲泰國動物園推出官方週邊商品「彈跳豬」泰國褲。（圖／翻攝自臉書）

泰國東部春武里府綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）一隻超萌的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng，bouncy pig），近日在社群媒體上爆紅，牠天生圓滾滾的身材自帶喜感，又經常表情、行為失控，被做成迷因吸引許多粉絲喜愛，更吸引許多遊客前去當地朝聖。但卻有人為了吸引彈跳豬注意，竟朝著正在睡覺的牠丟擲物品、潑水，讓園方怒轟「殘忍且危險」，不排除對這些不良遊客提告。根據外媒《每日郵報》報導，泰國東部春武里府綠山動物園今年7月迎來侏儒河馬寶寶「彈跳豬」，彈跳豬出生後瞬間爆紅，因為牠天生自帶迷因體質，無論是拒絕洗澡或到處亂跑，一舉一動都十分爆笑，與飼育員的有趣互動，在社群媒體上掀起一波熱議。彈跳豬的高人氣，讓園方順勢推出周邊商品，包含彈跳豬的泰國褲和襯衫等，也吸引大批遊客湧入綠山動物園，希望能一窺彈跳豬的萌樣。然而卻也因此引發亂象，有遊客為了觀賞彈跳豬活潑的樣貌，竟趁牠睡覺時刻意潑水、丟石頭。園方發現這些遊客不妥的行為後，園長隨即出面怒轟，批評這些人「殘忍且危險」，不排除對涉案者提告，園方也已安裝監視器進行密切監控，並派出一名保全人員隨時看守「彈跳豬」的圍欄，守護彈跳豬不被騷擾。