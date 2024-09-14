統一獅兆豐主題日辣翻南台灣！董事長開球「2886」球衣成焦點

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兆豐銀行年度盛事「統一獅主題日」今（14）日在台南棒球場盛大登場！為期兩天的活動，今年特地以「Lady FIGHTER玩美戰神日」作為主題，現場除了祭出超多聯名卡專屬好禮及UniGirls造型贈品，兆豐銀行董事長董瑞斌更是生涯首次站上紅土開球，尤其球衣更特別以兆豐金控股票代碼「2886」作為背號，儼然成為兆豐主題日的最佳代言人，同時也以行動力挺自家聯名夥伴，為統一獅劍指總冠軍送上幸運加持。有別於其他職棒聯名卡皆係由民營行庫發行，兆豐銀行是現行公股唯一發行職棒聯名信用卡的銀行，自108年起贊助統一獅至今已邁入第六年，兆豐除每年編列高額資金力挺國球發展，每逢球季開打，更會以實際行動相挺，不僅首長會親自帶隊至台南主場為選手們集氣加油，每年更會舉辦大型主題日與獅迷互動，放送多重優惠。尤其雙方聯袂發行的「兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡」更是獅迷必入手的購票神器，不僅贏球加碼全通路回饋3倍送，近來看好國人熱愛日本旅遊，今年更特別推出日本實體或網購消費2％刷卡金回饋無上限優惠，讓運動聯名卡的運用範圍更加生活化、國際化。此外，現今行動支付盛行，「兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡」也與愛金卡公司合作，提供諸多icash Pay優惠，民眾綁卡後除在7-11實體門市可享單筆滿額最高10％OPENPOINT點數回饋，指定餐飲通路如星巴克、萬波島嶼紅茶、COLD STONE等店家每週五、六、日滿額也能同享10％OP點數回饋，速邁樂加油中心也有最高12%回饋，其他像是美廉社、小林眼鏡及大魯閣打擊場也有滿額享10％OP點數的優惠，適用優惠範圍可說相當廣泛。鑒於獅隊今年上半季勇奪冠軍，兆豐銀行也將持續提供球迷們包括主場購票5折起、周邊商品9折起、贏球紅利3倍送等禮遇，提醒還沒入手的民眾，若在今年底前新戶首辦刷滿3千元，還可入手獨家限量「猛獅登機箱」！