62歲阿湯哥為巴黎奧運閉幕搏命跳傘！酬勞數字曝光　全場驚呆

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▲湯姆克魯斯不僅空降體育場，還騎重機、高空跳傘，讓觀眾看得目瞪口呆。（圖／olympics IG）





62歲好萊塢動作巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）上個月驚喜現身在巴黎奧運閉幕式，表演空中垂降、騎重機和跳傘等驚喜表演，當時引起觀眾驚呼連連，即使過了1個月仍讓人相當難忘。而下一屆洛杉磯奧運籌委會主席沃瑟曼（Casey Wasserman）近日受訪還透露，當初阿湯哥受邀時，就堅持拒絕使用替身，一定要親自上陣表演，且沒有拿任何酬勞。據《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）報導，當初設計那場表演，一開始就預計要讓湯姆克魯斯空降到體育場內，接著穿過眾人，從洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）、美國體操天后拜爾斯（Simon Biles）接過奧運會旗，接著騎上重機穿越巴黎，直接騎上艾菲爾鐵塔附近的一架飛機上，接著跳傘進入好萊塢標誌的山丘，象徵交棒給下一屆主辦城市美國洛杉磯。沃瑟曼再度提到該場表演時，忍不住讚揚湯姆克魯斯的表演，表示最一開始他們是打算在體育場內使用替身，然後讓阿湯哥拍攝在洛杉磯當地的畫面就好。不過湯姆克魯斯否決這個做法，堅持每一幕都要親自上陣，「只有讓我自己拍攝所有畫面，我才願意出場」，且這一連串繁複的表演，阿湯哥也沒有索取酬勞。沃瑟曼還透露，阿湯哥拍攝時幾乎是超人行程，因為他當天下午6點拍攝完英國倫敦電影《不可能的任務8》之後，就搭飛機趕往洛杉磯，抵達時已經凌晨4點，但他又緊接著拍了登上軍用飛機的畫面。後來到了在洛杉磯跳傘時，因為阿湯哥不滿意第一次的表現，所以後來又跳了一次，一路從凌晨1點一路拍到下午5點，之後再搭乘直升機飛往好萊塢伯班克機場，並搭機一路直奔倫敦繼續拍電影，非常敬業。