批司法追殺柯文哲！黃國昌曝原因：賴清德怕4年後無法連任

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民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場在立院旁群賢樓開講，吸引萬人上街後，今（14）日來到嘉義開講。民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，賴清德總統大選得票率只有40%，擔心下屆會落選，所以才追殺柯文哲。民眾黨「Justice! 為司法公義站出來 嘉義場」來到嘉義南順宮開講，請到媒體人毛嘉慶、民眾黨前立委蔡壁如、立委林國成與黃國昌開講。黃國昌壓軸開講表示，看到媒體、檢調在賴清德掌握下對柯文哲展開無情摧毀，柯文哲在裡面什麼都無法說，他用行動與意志力跟綠色恐怖對抗。柯文哲一定不會感受到孤單，「因為阿北還有我們。」黃國昌說，這陣子媒體上出現光怪陸離的事，從第一天開始捏造170萬、700萬，1500萬，到最近非常誇張說有冷錢包、虛擬貨幣，在一波又一波新聞抹黑背後，「我們的媒體、我們的檢調怎麼了？」對於一個人的抹黑可以這樣不負責任，打了就跑嗎？黃國昌表示，大家以前對抗的黨國是藍色，現在變成綠色，「賴清德總統、賴清德主席怎麼晚上還可以睡得那麽安穩？」大家以前最痛恨中國國民黨拿著檢調當作政治攻擊的武器，羅織罪名，讓台灣非常多民主前輩在坐黑牢，沒想到年輕時一起對抗過的威權體制、一起對抗的黨國幽靈，在2024年又再次回到台灣上空，「台灣的民主法治到底怎麼了，為什麼會走到今天地步，為什麼倒退回中國國民黨威權體制，這一切難道只是為了選舉利益嗎？」黃國昌說「賴清德就職至今逾百天，請大家回想賴清德為台灣人民解決了什麼問題？」民進黨為了選舉利益不惜撕裂台灣，抹煞認真為台灣做事的人的人格，不知道柯文哲現在在看守所裡面，靜靜的回想這一切，柯文哲的心裡會有多難過、心裡會有多沉重。黃國昌進一步說，民進黨還恐嚇立法院，如果敢再繼續推動國會改革，青鳥會飛出來，大家有看過這樣的國家領導人嗎？撕裂社會、製造對立，最離譜的是直接不演了，把黑手伸向對他最有威脅的人，到底是什麼心態，會讓賴清德做出這麼恐怖的事情。黃國昌強調，圖利罪成立前提是「明知違反法令」，大家認為京華城840%容積，與法定容積560%差距很大，但其中有30%是京華城用錢去買的，絕無圖利問題，另外全國各縣市依照都市計畫法可自訂20%獎勵容積，柯文哲作為市長相信都市計畫審議委員會、相信北市一流的公務員，到目前為止沒有人說獎勵容積是違法的，但是檢察官、法官主觀認為給它20%就是違法。黃國昌也指出，用40％選票拿到總統大位的賴清德已經在想，要怎麼摧毀柯文哲、要怎麼摧毀第三勢力，因為他清楚知道40%的選票她4年之後沒有辦法贏。