歐陽妮妮曝光懷孕！張書豪升格當爸首發聲　曬281字長文暖哭粉絲

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▲張書豪在IG上坦言自己現在跟爸媽出門也會牽手。（圖／IG bryanchang1988）

歐陽妮妮1個多月前才甜蜜嫁給愛情長跑多年的男友張書豪，沒想到今（14）日兩人就在IG上曝光喜訊，宣布歐陽妮妮懷孕，讓粉絲都相當驚喜，而升格當爸爸的張書豪也第1時間發出限時動態發聲：「爸爸正在經歷牽著爺爺、奶奶變老，牽著媽媽慢慢孕育，接下來我也會像圖片裡一樣，牽著你慢慢長大！你只要健康，什麼都好。」更曝光兩人牽著嬰兒服的照片，彷彿已經可以預見未來一家三口幸福的模樣。張書豪更提到，手牽嬰兒服的照片是他指定拍攝的動作：「因為記憶裡爸爸、媽媽牽著我成長的每一個回憶，到後來上小學哥哥牽著我過馬路都是那麼印象深刻。直到現在跟爸媽出門，我們都會牽著！」張書豪回想曾為一段話記了整整10年：「當兵上大號的廁所門上貼著一段話，總有一天，我們的父母會走得越來越慢，一步一步，說話越來越不清楚，一個字一個字，我們可能會不耐煩，也可能會有情緒。但别忘了最初來到這個世界的時候，他們是那樣耐心的牽著我們的手，慢慢的一步一步，是那樣期待的聆聽，模糊的一個字一個字。曾經的他們等著我們慢慢長大，總有一天我們也會慢慢陪他們變老。」讓他體悟相當深刻。歐陽妮妮和張書豪兩人因拍攝《腦波小姐》而結緣，在劇中飾演情侶，沒想到假戲真愛，穩交5年後登記結婚，隨著歐陽妮妮宣布懷孕一事，張書豪經紀人也回應：「非常謝謝大家一直這麼關心書豪跟妮妮，書豪知道妮妮懷孕的當下非常非常的開心，感情豐富的書豪當然也熱淚盈眶，他非常喜悅，家人們也是，大家都懷抱著滿溢的愛期待寶貝的到來。」不過對於婚禮的細節，經紀人則表示希望外界能留給兩人「甜蜜的隱私」，對於預產期和寶寶的性別也沒有透露。