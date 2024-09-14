董事長先力挺！緯創董座8月斥資近1億元　買進千張自家股票

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近期台北股市大洗三溫暖，不斷寫下單日最高、最低跌點紀錄。許多投資人趁權值股來到波段低點的時候大舉進場撿便宜。其中AI伺服器大廠緯創，在8月4日觸及超過一年以來的低價86.7元，就連緯創董事長林憲銘看好自家公司前景，在8月大舉買入1000張自家股票。緯創在8月4日來到2023年6月21日以來的低價位86.7元，由於股價處在波段低點，就連董事長林憲銘也大舉購入自家股票。根據公開資訊觀測站資料顯示，林憲銘8月大手筆增持1000張自家股票，林憲銘今年1月到7月未買進持股，但8月一口氣自集中市場買進1000張，對緯創持股增加至約4萬3599張，持股比重由原先的1.47%，小幅拉升至1.505%。以緯創8月股價月平均收盤價99.54元估算，林憲銘投入9954萬元力挺自家股票。緯創8月營收為新台幣898.2億元，月增4.2%、年增23.23%；累計前8月營收為新台幣6551.7億元，年增17.17%。至於各產品8月出貨狀況，筆電8月出貨170萬台，月增6.25%，年對年持平；桌機出貨80萬台，月對月、年對年持平；顯示器出貨80萬台，月對月、年對年持平。緯創受惠需求持續增溫，預期AI/GPU伺服器下半年每一季都將有雙位數季增幅度，市場預期，隨著明年AI伺服器需求持續放大，緯創也切入新架構相關零組件產品，加上在品牌客戶也取得更多機會，明年AI/GPU伺服器動能續看正向。展望伺服器動能，在一般伺服器部分，緯創預期，第三季、第四季的季增幅度，都將呈現持平或略向上。而AI/GPU伺服器方面，由於需求十分強勁，預期下半年每一季都將有雙位數季增幅度，全年則有三位數成長。