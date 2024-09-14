短報缺額惹議！大葉校長給教職員公開信曝光　教職員批：應下台！

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文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學由於短報招生缺額引發爭議，在繼真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛為此下台、文化大學校長王子奇表示願意接受一切處份。多位大葉大學教師指出，校長方文昌不僅有學倫問題，日前給教職員公開信中，顯示出方文昌在知情下仍虛報缺額，方文昌應下台負責。113學年度大學分發入學不久前才放榜，怎料先是文化大學爆出短報招生缺額，教育部政務次長葉丙成表示，包括文化大學在內，就連佛光大學、真理大學、大葉大學也有短報缺額的違規行為，教育部除有針對違規的學校函文扣減招生名額等懲處，做出相關決策的人員也將受到究責。針對本次事件，真理、佛光、文化三所大學校長皆辭職或自請處分，唯大葉校長方文昌封鎖消息多日後，發了封給教職員的公開信，多位教師指出，校長應下台負責，呼籲下週董事會開會時應予解聘，也希望教育部秉公處理。近期多位大葉大學教職員指控，方文昌事發後，不僅封鎖校內消息，不讓老師知道，對於談論此事的教師，甚至透過減課或調單位方式來修理。大葉大學校長方文昌12日給教職員的信中提到，在少子化衝擊下，學校面臨長存發展的競爭的壓力可想而知。尤其是這幾年，招生作業於分發入學公告後，缺額人數或缺額率已成媒體報導焦點；基於預測，為免本校成為媒體報導之學校，招致負面形象，故做他校作法，將名額暫存未完全回流。這或許是欠缺周詳思慮之作法，但本人身為校長，實不舍亦不忍大家為校苦心孤詣情懷而招致責難。也已回函向教育部說明，等待教育部作成最終處分後由董事會議處。大葉大學教職員表示，這封公開信證實「校長是知情還作假」，這樣沒誠信的人，沒有資格擔任大葉校長，應該下台負責。另一名教師也指出，董事會預計下週五（20日）開會，已有教授向董事會監察人寄出存證信函，請董事會查證此事。教育部表示，已經收到4間學校檢討報告，經查文化及大葉大學在113學年度為初次未將名額全數回流，而真理及佛光並非初次違反規定，教育部將依個別學校違規情節輕重情形，作為調減114學年度招生名額總量、扣減相關獎補助經費及懲處相關人員的參考依據。