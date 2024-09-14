中信兄弟下半季封王M12！高宇杰狂敲3安繳猛打賞　3：2險勝味全龍

將近1個多月後，中職再有台北大巨蛋賽事，今（14）日由味全龍作東，交手中信兄弟，同時也是攸關「下半季封王」的3連戰的首戰。本場比賽雙方戰況膠著，兄弟在5局狂敲4安，單局攻下2分，逆轉領先比賽，味全在6局一度將比分追平，但手感火燙的高宇杰敲出帶有超前分的關鍵安打，再度幫助兄弟要回領先。最終，兄弟以3：2險勝味全，下半季封王的魔術數字也下降到M12。
味全先馳得點 兄弟安打連發逆轉
兄弟前2局雖然都靠著四壞球保送上壘，但連續2局都敲出雙殺打，錯失進攻機會。比賽2局下，味全郭天信敲出一壘安打，並靠著腳程盜上二壘，蔣少宏接力打出中間方向的穿越滾地安打，幫助味全取得1：0領先。
郭嚴文在4局下敲出中間方向彈跳球，恰巧彈到壘包，穿越形成一壘安打，但劉基鴻敲出中左外野深遠飛球，不過岳政華上演超美技跳接，將這支可能形成安打的飛球沒收，郭天信也敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能繼續攻下分數。
5局上，江坤宇在二壘有人狀況下，敲出右外野方向的安打，將壘上曾頌恩送回本壘，高宇杰也接力敲出三游間的穿越安打，分別送回追平分及超前分，不過伍鐸連續三振張志豪、岳政華，成功止損，兄弟2：1逆轉超前。
戰況膠著白熱化 高宇杰手感超燙
李凱威在6局下敲安上壘，靠著犧牲短打推進上二壘，郭嚴文敲出中右外野方向的落地安打，再將比分扳平成2：2平手。不過兄弟6局下也發起攻勢，高宇杰在一、二壘有人情況下，再度敲安建功，單場已經繳出3安猛打賞，6局結束，兄弟3：2要回領先。
8局下，李凱威敲出左外野側的落地飛球，當下判定為界外球，不過經電視輔助判決後，改判為界內球，李凱威站上二壘。隨後郭嚴文遭到三振，而兄弟選擇故意四壞球保送吉力吉撈．鞏冠，劉基鴻敲出內野飛球，遭到投手接殺，龍隊反攻戛然而止。
最終，兄弟在9局下派出終結者吳俊偉關門，幫助球隊以3：2守下勝利。先發象騎士主投6局，被敲8支安打失2分，收下本季第2勝，而打擊部分，高宇杰表現火燙，單場3打數狂敲3安打，且2次貢獻重要打點，江坤宇3打數也有2安打表現。
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兄弟前2局雖然都靠著四壞球保送上壘，但連續2局都敲出雙殺打，錯失進攻機會。比賽2局下，味全郭天信敲出一壘安打，並靠著腳程盜上二壘，蔣少宏接力打出中間方向的穿越滾地安打，幫助味全取得1：0領先。
郭嚴文在4局下敲出中間方向彈跳球，恰巧彈到壘包，穿越形成一壘安打，但劉基鴻敲出中左外野深遠飛球，不過岳政華上演超美技跳接，將這支可能形成安打的飛球沒收，郭天信也敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能繼續攻下分數。
5局上，江坤宇在二壘有人狀況下，敲出右外野方向的安打，將壘上曾頌恩送回本壘，高宇杰也接力敲出三游間的穿越安打，分別送回追平分及超前分，不過伍鐸連續三振張志豪、岳政華，成功止損，兄弟2：1逆轉超前。
戰況膠著白熱化 高宇杰手感超燙
李凱威在6局下敲安上壘，靠著犧牲短打推進上二壘，郭嚴文敲出中右外野方向的落地安打，再將比分扳平成2：2平手。不過兄弟6局下也發起攻勢，高宇杰在一、二壘有人情況下，再度敲安建功，單場已經繳出3安猛打賞，6局結束，兄弟3：2要回領先。
8局下，李凱威敲出左外野側的落地飛球，當下判定為界外球，不過經電視輔助判決後，改判為界內球，李凱威站上二壘。隨後郭嚴文遭到三振，而兄弟選擇故意四壞球保送吉力吉撈．鞏冠，劉基鴻敲出內野飛球，遭到投手接殺，龍隊反攻戛然而止。
最終，兄弟在9局下派出終結者吳俊偉關門，幫助球隊以3：2守下勝利。先發象騎士主投6局，被敲8支安打失2分，收下本季第2勝，而打擊部分，高宇杰表現火燙，單場3打數狂敲3安打，且2次貢獻重要打點，江坤宇3打數也有2安打表現。