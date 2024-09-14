中信兄弟下半季封王M12！高宇杰狂敲3安繳猛打賞　3：2險勝味全龍

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▲先發象騎士主投6局，被敲8支安打失2分，收下本季第2勝。（圖／中信兄弟提供）

將近1個多月後，中職再有台北大巨蛋賽事，今（14）日由味全龍作東，交手中信兄弟，同時也是攸關「下半季封王」的3連戰的首戰。本場比賽雙方戰況膠著，兄弟在5局狂敲4安，單局攻下2分，逆轉領先比賽，兄弟前2局雖然都靠著四壞球保送上壘，但連續2局都敲出雙殺打，錯失進攻機會。比賽2局下，郭嚴文在4局下敲出中間方向彈跳球，恰巧彈到壘包，穿越形成一壘安打，但劉基鴻敲出中左外野深遠飛球，不過岳政華上演超美技跳接，將這支可能形成安打的飛球沒收，郭天信也敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能繼續攻下分數。5局上，李凱威在6局下敲安上壘，靠著犧牲短打推進上二壘，郭嚴文敲出中右外野方向的落地安打，再將比分扳平成2：2平手。8局下，李凱威敲出左外野側的落地飛球，當下判定為界外球，不過經電視輔助判決後，改判為界內球，李凱威站上二壘。隨後郭嚴文遭到三振，而兄弟選擇故意四壞球保送吉力吉撈．鞏冠，劉基鴻敲出內野飛球，遭到投手接殺，龍隊反攻戛然而止。先發象騎士主投6局，被敲8支安打失2分，收下本季第2勝，而打擊部分，