好想要追「楓」！旅天下日韓賞楓秘笈　鐵路、纜車、泡湯一次滿足

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隨著時序進入夏末，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）整理「日、韓追楓指南」，推薦最Chill的賞楓玩法，建議同時參考旅天下特製的「賞楓地圖」，掌握日本、韓國紅葉最前線情報。旅天下表示，今年因暖秋，日本預期最佳賞楓日期較往年晚約10天，賞楓團進單速度也較去年慢一些，但整體訂單已來到7成5，其中北海道因賞楓日期最近，已近完銷；而韓國則收訂逾7成。根據日本觀光局數據，7月訪日的外國客人次逾329萬，已連續兩個月創下單月新高，為振興整體旅遊品質，日本政府積極促進遊客到二線城市旅遊。如要舒適賞秋景，首推一線城市以外的地區，如日本花卷市等。旅天下推出「日本花卷奧入瀨溪溫泉5日」，一連走訪5處賞楓名所，規劃纜車、遊船、鐵路、泡湯等賞楓體驗，享受道地怡然生活，每人32900元起。如想去韓國，別錯過「首爾全羅道正寬法師星級料理5日」，帶旅人前往白羊寺，與Netflix 紀錄片《主廚的餐桌》中的正寬法師結緣，在「楓」景前品嚐寬慰身心的料理，每人62800元起。10月是日本東北楓紅的黃金時期，推薦搭乘旅天下獨家包機台灣虎航直飛花卷，到「花卷溫泉飯店」泡露天溫泉，欣賞令人目眩神迷的楓葉景致，泡完再到飯店餐廳吃小火鍋，療癒身心靈。接著步行約15分鐘，到當地人強推的賞楓名地「釜淵瀑布」，聽著瀑布流水聲，浸潤在清幽山林中，一大享受！追楓也可以很詩意！旅天下推薦到日本百景之一的「猊鼻溪」，坐木輕舟，聽船夫吟唱猊鼻溪著名日本歌謠「猊鼻追分」，楓葉悠然飄落溪面與船上，沉浸在山水畫般的日式風情中，別忘了回程要對著許願洞投石許願，據說相當靈驗！歷史公園江刺藤原之鄉腹地廣大，共有約120棟平安時代的建築物，重現當時貴族、武士宅邸…等，園區提供平安貴族服裝、武士鎧甲體驗，讓遊客彷彿穿越時空。這裡最知名的是10月中旬至11月上旬舉辦的夜間光雕秀，為賞夜楓的好去處，尤其映照在伽羅御所池中「逆楓倒影」，被當地人封為「必看絶景」！八甲田山為日本百選名山之一，滿山滿谷的紅葉，氣勢磅礡，又因高度落差，楓葉染紅時間不一，形成「三段染」景緻，來到這一定要搭乘纜車，漫步雲端逐楓，攻上海拔1,324公尺的山頂，欣賞360度無死角楓景，實在美得太不真實。鐵道迷心中最美鐵路就屬日本東北「內陸縱貫鐵路」，快跟著旅天下一同搭乘鐵路穿梭綿延不絕的山巒、河谷鄉間，遊覽最原始的自然景色。搭至號稱「東北小京都」的角館，黑色武士宅邸與紅葉相映成趣，再撒上夕陽金粉，如同楓情萬種的秋日畫卷。要搶先一睹楓采，來北海道就對了，推薦搭乘旅天下獨家包機台灣虎航，就能用最高CP值飛函館。其中五稜郭因柯南最新電影加持，成為各國影迷打卡景點。別忘了上五稜郭塔，俯瞰被鋪上金紅色絨毯的星形堡壘，相當值得一訪。想要放慢步調閒適尋楓，旅天下大推韓國唯一茂密的「長泰山休養林」，是韓國人賞秋楓的私房景點，鮮少有外國團客。漫步雲霧繚繞楓林中，被芬多精治療身心，再沿著步道登上長泰山山頂觀景臺欣賞日落，賞秋色也可以很健康養身！