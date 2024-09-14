徐乃麟公園遇襲「遭水潑滿臉」！凶手犯案賊笑狂逃　經典畫面曝光

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▲徐乃麟的表情因為被嚇到而閉眼，整張臉顯得相當滑稽。（圖／IG nailin.hsu）

在綜藝圈相當活躍的64歲台灣男星徐乃麟，與妻子汪家璉育有3子1女，其中大兒子徐新洋也跟隨父親的腳步進軍演藝圈，父子倆感情極佳，還時常在社群上互動，更一同上過胡瓜主持的網路節目《下面一位》，近期徐乃麟曬出與兒子開心合唱〈紅鞋女孩〉的影片，沒想到徐新洋竟朝他偷襲，往徐乃麟臉上潑水，事後還一臉賊笑跑開，讓他呆愣在原地，笑翻粉絲。影片中可以看到，徐新洋穿著黑色上衣，與穿著白色上衣的徐乃麟兩人站在公園大樹下，對著鏡頭合唱起當年徐乃麟的熱情神曲〈紅鞋女孩〉，其中徐新洋還將手中裝滿水的寶特瓶當作麥克風，但在輪到徐乃麟唱歌時，徐新洋竟大力捏了一下手中的寶特瓶，讓裡面的水瞬間噴出。徐乃麟在遭到兒子偷襲當下，來不及防備，被水噴滿整張臉，水柱甚至高過徐乃麟的頭頂，讓他連上衣都濕透，而他整張因為嚇到閉眼而扭曲的表情也笑翻網友，至於徐新洋，則是在「犯案」後拿著手機逃跑，讓徐乃麟傻眼站在原地。徐乃麟事後將這段影片發上IG，讓網友笑到不行，紛紛大讚兩人父子情深，更誇讚徐乃麟完全沒偶像包袱：「乃哥大概只有你敢這樣弄他」、「你現在人還好嗎」、「等等我」、「乃哥：我脾氣不好都你們弄的」、「下次該你蛋餅皮伺候了吧」、「乃哥居然沒有『噴不起』而生氣欸！脾氣超好的」、「看五次以上了」、「看五次以上了。」