唐綺陽星座運勢週報／天秤工作注意健康　魔羯感情高冷更有吸引力

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【唐綺陽星座運勢週報9/16-9/22】星象影響：太陽衝刺、木星停滯、金火四分相太陽衝刺中，節氣轉換入秋分，氣候易不穩定。在意小細節，適合整頓職場和健康。木星停滯在雙子，對於知名作家、學校教育相關最受影響。小心發言、失言機率高。金火四分相，在感情生活相處中，容易發生意見相反的情況。12星座個別運勢：牡羊：事業收割期、好壞兩極化；感情容易被抱怨金牛：事業被迫調整方案；感情當心雞同鴨講、需費心溝通獅子：煩心事都攪在一起；感情小心第三者或不倫關係處女：工作分身乏術當心過勞；感情忙到無暇顧及天秤：工作接踵而至要注意健康；感情可以多來點浪漫天蠍：傳來的好消息需冷靜看待；心儀的桃花需多觀察射手：工作機會多且驚喜有趣；感情有樂天、天兵型桃花水瓶：事業上鬥智鬥勇需探究真相；感情易鬥嘴令人不悅雙子：工作上合作機率高、可行性大；感情遇見契合對象巨蟹：工作務實一些更能推進；感情收斂情緒能更順利魔羯：工作有就事論事的女性貴人；感情中高冷一些更有吸引力雙魚：貴人運佳、年長貴人背後支持；感情也有年上型對