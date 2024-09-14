林憶蓮30年前神作奠定亞洲天后地位！這首夯曲蔡依林也翻唱過

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▲林憶蓮《Love, Sandy》這張專輯有許多關於女人心事的情歌，非常受歡迎。（圖／林憶蓮FB）

▲蔡依林曾翻唱〈聽說愛情回來過〉，前面的獨白還請來林憶蓮親自獻聲。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）

美聲天后林憶蓮（Sandy）1985年推出個人同名專輯《林憶蓮》首度踏入香港樂壇，發展非常好，接著5年後發行首張國語專輯《愛上一個不回家的人》，也同樣相當受歡迎。不過其實讓她登上顛峰的是1995年專輯《Love, Sandy》，不僅在台灣賣了高達80多萬張，全亞洲銷售量更直逼200萬張，從此奠定她亞洲天后地位，其中經典歌曲包括〈傷痕〉、〈聽說愛情回來過〉、〈為你我受冷風吹〉等，〈聽說愛情回來過〉連天后蔡依林也翻唱過。林憶蓮在1995年加盟前夫李宗盛所在的滾石唱片，並推出國語專輯《Love, Sandy》，當時這張專輯文案是愛在人海裡交集，顧不了傷痕的治癒或致鬱，情歌總適時釋放舒緩劑，讓愛依偎在情歌的懷中澈底宣洩，其中包含不少有關女人心事的情歌。果然這張專輯一推出就不同凡響，在台灣賣了80多萬張，全亞洲銷售量更是逼近200萬，相當驚人，是多位香港進軍台灣樂壇中女歌手的紀錄保持人。而這張專輯也是她所有唱片銷售量的冠軍，更在台灣金曲龍虎榜總銷量榜上占據10週冠軍和4週亞軍，總排行6週冠軍。《Love, Sandy》中有許多經典歌曲，其中主打歌〈傷痕〉一推出迅速爆紅，詞曲都由李宗盛打造，延續過往「李氏情歌」風格，道破女人心事，林憶蓮用溫婉的歌聲唱出歌詞中蘊藏的深意；〈聽說愛情回來過〉則由新加坡音樂人李偲菘作詞作曲，描述自己學生時期曾經歷的愛戀，這首歌即使過了30年依舊經典，還被許多人翻唱過，包括彭佳慧和蔡依林，蔡依林版本最前面的獨白還請來林憶蓮親自獻聲。〈為你我受冷風吹〉也是不得不提到的經典歌曲，這首歌同樣由李宗盛作詞作曲，雖然已經推出超過30年，但至今仍被不少選秀節目選手翻唱，而林憶蓮先前在演唱會唱到這首歌時，還一度忍不住哽咽落淚。另外，雖然這張專輯有許多歌曲都被翻唱，但其中的〈影子情人〉其實原唱是許美靜，但林憶蓮詮釋出不同的風格；〈不愛的理由〉則是改編自李偲菘和李偉菘合唱的〈我是真的愛過你〉。《Love, Sandy》讓林憶蓮奠定亞洲天后地位，在中、港、台、星、馬地區都非常受歡迎，甚至影響力超越音樂，新加坡一間花卉公司還因此將新培育出來的蘭花品種，以林憶蓮的英文名字命名為「Dendrobium Sandy」。之後林憶蓮雖然仍推出許多張專輯，不過都很難超越《Love, Sandy》的好成績。