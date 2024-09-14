名家論壇》鳴影品／《到我們為止》布蕾克萊芙莉　蘭因絮果終有時

暴力是絕對該清楚反對的，但是無論家人或伴侶關係，糾纏在情愛之中有時難免混淆不清。電影《到我們為止》前段鋪陳的相遇有多浪漫，就為了讓觀眾體會女主角布蕾克萊芙莉的後來有多難以割捨。
乍看是部有緣千里的愛情故事，實為一則警世寓言。男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼的顏值及身材，難怪網路上號稱最帥導演。（但我比較喜歡多藍，雖然聽說他不當導演了）。
不知道是否導演自己出演男主角，電影倒沒有把這個帶有暴力傾向的角色，塑造成典型的兇惡卑劣。甚至，連觀眾也無法壓倒性地討厭這個人，尤其幾個關鍵場面發生當下的剪輯處理，觀眾容易被引導跟著女主角布蕾克·萊芙莉一起產生誤會疑惑。
這樣的呈現方式，一度讓是非判斷產生模糊空間，敘事立場有點搖擺；但也或許是導演的刻意為之，現實裡就是很多這種模稜兩可。
這種題材如果在亞洲，多半會處理得比較悲苦。本片的收尾還是偏向美好。而且最後，導演的立場又從搖擺之中，變得清楚了。用妹妹角色的理智，女主角的清醒與堅定，雖然有點樣板，但讓本片仍足以為女性權益發聲，能拋出思考也是好事。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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不知道是否導演自己出演男主角，電影倒沒有把這個帶有暴力傾向的角色，塑造成典型的兇惡卑劣。甚至，連觀眾也無法壓倒性地討厭這個人，尤其幾個關鍵場面發生當下的剪輯處理，觀眾容易被引導跟著女主角布蕾克·萊芙莉一起產生誤會疑惑。
這樣的呈現方式，一度讓是非判斷產生模糊空間，敘事立場有點搖擺；但也或許是導演的刻意為之，現實裡就是很多這種模稜兩可。
這種題材如果在亞洲，多半會處理得比較悲苦。本片的收尾還是偏向美好。而且最後，導演的立場又從搖擺之中，變得清楚了。用妹妹角色的理智，女主角的清醒與堅定，雖然有點樣板，但讓本片仍足以為女性權益發聲，能拋出思考也是好事。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
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