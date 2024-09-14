菊岩采熠「蔡正勝陶與畫的密語」高市文化中心展出

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▲去年獲周大觀基金會頒授生命獎章的蔡正勝，作品同樣展現無比的生命力。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲個展分為「寶石菊岩膠彩畫」、「菊岩燒柴燒作品」與「菊岩燒─陶．金」三個展區。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.14）

▲蔡正勝（右）將一幅500號的大作贈給知音收藏家智崴資訊科技董事長歐陽志宏夫婦。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「菊岩燒」藝術陶品創始人蔡正勝《菊岩采熠－陶與畫的密語》個展，即日起至9月24日在高雄市文化中心至真堂三館登場，分為「寶石菊岩膠彩畫」、「菊岩燒柴燒作品」與「菊岩燒─陶．金」三個展區。1955年蔡正勝出生於澎湖縣西嶼鄉的小漁村竹灣，年少時即隨父母遷居高雄，三十多年前投入建築陶板裝置藝術創作，十年前開始摸索柴燒手捏陶，父親臨終前交待「用故鄉咱厝的土好好運用創作」，支持他一路堅持走到今天。蔡正勝曾入選南投縣玉山獎及中國紫金獎，並獲2023年周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，也獲得當時總統蔡英文特別接見，表彰他不向命運屈服的勇氣。蔡正勝運用故鄉私家的佛仔土，採集「菊島岩礦砂泥」作為天然基材，融入渲染釉彩陶板創作，並透過特殊的窯燒技法，創作出「菊岩燒」系列陶作極品，經由高溫燒結成陶，富含岩礦的粗獷張力，更見砂泥的樸實細致，為作品披上獨特風格的彩衣，呈現變化萬千的多元樣貌。臻品集團旗下臻藝術畫廊與這次主辦《菊岩采熠－蔡正勝陶與畫的密語》個展，展出作品包括寶石菊岩膠彩畫作46幅，其中蔡正勝將其中最大件的500號大作，贈給智崴資訊科技董事長歐陽志宏，感謝他多年來的支持。「菊岩燒─陶．金」為蔡正勝獨家金扣工法，技術難度極高，純金含量為一般金箔法的300倍，並獲得銀樓公會理事長認證。此外，還展出「菊岩燒柴燒作品」26件。另外，還有另好愛你、靜心、遊心、傲香、暗香等系列文創品。今（14）日舉辦記者會，到場的臻品集團總裁李彥瑩表示，臻藝術畫廊與蔡正勝多年來配合默契良好，甚至成立菊岩燒常態展覽館，希望進一步推廣藝術融入生活，提升精神層次上的滿足，此外集團也於一年前成立「高雄市泰弘毅慈善會」，以扶弱、濟貧、救助、造褔人群為宗旨，照顧弱勢家庭及急難救助個案。