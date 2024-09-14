中國男子駕橡皮艇偷渡闖台　海巡：移送新北地檢偵辦

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▲中國籍王姓男子駕橡皮艇偷渡闖台遭逮，移送檢方偵辦。（圖／海巡署提供）

繼今年6月中國阮姓男子駕船偷渡來台後，今（14）日清晨1艘中國橡皮艇在新北市林口後坑溪出海口，僅距離岸邊約100公尺遭發現。海巡署表示，經初步調查，該中國男子來台目的是因為對岸負債，想來台重新生活，晚間將犯嫌押解移送至新北地方檢察署偵辦。海巡署表示，今日6點30分北部分署第三(桃竹)巡防區接獲新北市消防局通報，接獲1名自稱陸籍人士於後坑溪出海口投案，6點50分海巡人員抵達現場，發現1艘橡皮艇距岸約100公尺，7點04分海巡與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸，經評估有嚴重脫水現象，立即交由救護車送醫，進行人道治療。海巡署指出，本案橡皮艇船長3.6公尺，經查沒有人為疏失，海巡署正全面充實各項計畫，已完成綱要審查，未來將會大幅提升偵蒐能量。初步清詢該陸籍人士的說詞與偷渡案件各說詞一致，表示在大陸負債，想到台灣重新生活，全案已報請檢察機關積極偵辦中。海巡署表示，晚間8點45分偵訊結束，後續將犯嫌押解移送至新北地方檢察署偵辦。