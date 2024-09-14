川普其實超挺烏克蘭？澤倫斯基曝兩人通話內容　川普稱會全力支持

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▲川普在6月時曾諷稱澤倫斯基可能是「史上最偉大的政治推銷員」，認為美國對烏克蘭提供了太多的軍援。（圖／美聯社）

美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）多次放話，稱自己24小時內就能終止俄烏戰爭，但始終沒拿出具體方案，外界認為川普可能會犧牲烏克蘭、傾向俄羅斯。不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透露，川普今年7月與他通話時，川普強調「自己非常支持烏克蘭」，還承諾當選總統後會「盡全力強化烏克蘭」。根據《基輔獨立報》報導，澤倫斯基在接受美國《CNN》訪問時，透露自己7月與川普通話時的對話內容，川普說自己非常支持烏克蘭，承諾當選總統後會盡全力強化烏克蘭，還表示自己了解在戰爭期間生存是多麼困難。《CNN》預計在15日才會播出專訪澤倫斯基的節目內容，但《基輔獨立報》搶先披露了相關細節。澤倫斯基透露的川普對話內容，與外界對於川普的印象不太一致。川普在6月時曾諷稱澤倫斯基可能是「史上最偉大的政治推銷員」，認為美國對烏克蘭提供了太多的軍援。川普副手范斯（JD Vance）最新也指出，美國把所有的武器都給烏克蘭，不利於協助防禦台灣。不過，澤倫斯基認為有時候在競選期間發表的談話就是「選舉語言」，並不一定反映真實的想法。言下之意似乎是澤倫斯基相信，川普與他通話時所表達的對烏克蘭的支持。至於川普常提到的24小時內終止俄烏戰爭計畫，澤倫斯基說自己也不知道川普的算盤是什麼，然而澤倫斯基承認川普的言論會讓一些烏克蘭人「感到緊張」。