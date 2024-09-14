不二坊蛋黃酥夯爆！湧出「板凳大軍」夜排10小時　代購價飆2.5倍

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▲不二坊今年價格凍漲，每顆蛋黃酥維持50元，價目分為6顆入為300元、15顆入750元及20顆入1000元等包裝。（圖／翻攝不二坊店家Google）

▲即使夜間或雨天，不二坊在中秋節前的排隊人潮沒有斷過。（圖／翻攝彰化人大小事臉書）

▲不二坊在彰化當地飄香多年，每逢過節都會有大票死忠顧客，專程來排隊購買蛋黃酥，其中也不乏許多代購業者，店外總能看見長長人龍。（圖／NOWnews資料照）

彰化蛋黃酥店「不二坊」，今（14）日開始到中秋節，連續3天重新開放門市販售，吸引大票饕客及代購前往排隊搶購。昨晚8時許，現場就有「板凳大軍」出動排隊，今日一早更是湧入超過600人，而不二坊一盒15顆入的蛋黃酥禮盒，代購價已飆升至1800元至2000元之間，是原先價格的2.5倍，即使如此仍被搶購一空，足可見不二坊蛋黃酥的高人氣。不二坊今年價格凍漲，每顆蛋黃酥維持50元，價目分為6顆入為300元、15顆入750元及20顆入1000元等包裝。但不二坊日前發出公告，中秋節電話預購訂單已額滿，8月26日至9月13日，門市暫停營業，而今日是中秋節前夕最後購買機會的首日，，但遭警方勸阻，禁止使用椅子代排，避免妨礙交通。警方不僅派員在現場管理秩序，也同時疏導周邊交通、取締違規停車，更提醒排隊民眾注意安全，不要影響到附近商家營業。現場民眾排隊超過10小時，，畫面相當驚人。不二坊蛋黃酥的人氣之高，代購市場價格也跟著飆升，9月上旬1盒15顆入的蛋黃酥禮盒代購價已飆到1500元，，但即使已經比原先價格高出2.5倍，代購禮盒仍光速被掃購一空。事實上，「不二坊」舊名為「不二家」，自1972年就申請商業登記並獲核准設立，但只登記商號，沒有註冊商標，之後遇到日商「不二家」採取法律行動，也避免坊間太多同名業者造成顧客混淆，因此才於2019年改名為「不二坊」。不二坊在彰化當地飄香多年，每逢過節都會有大票死忠顧客，專程來排隊購買蛋黃酥，其中也不乏許多代購業者，店外總能看見長長人龍。創始人阿嬤先是經營第一代餅店，第二代由小兒子在彰化開設不二坊，不二糕餅則是第三代孫媳婦學習手藝後，到台中設店，三代共享祖傳祕方，原物料也相同，至今各自有支持者。