本周咖啡優惠！7-11美式20元、全家冰磚拿鐵40元　85℃中秋買2送1

後天（9月17日）是中秋節，開工一天又放假，其中不少公司甚至自主彈性放假，或是員工請特休變連假，不管出遊或上班，都很需要提神咖啡。7-11門市有濃萃美式4杯100元、APP寄杯也有美式4杯135元，加上自帶杯扣5元優惠，單杯最低20元；星巴克包含星冰樂限兩天第2杯半價；85℃慶祝中秋節咖啡買2送1。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月15日至9月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月12日至9月17日（限會員）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜9月10日至9月17日
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式8杯520元，7.2折（原價90元、特價65元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍門市｜9月11日起至9月15日（限會員）
◾大杯冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜9月14日起至9月17日
◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾私品茶55元系列6杯200元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡星巴克
9月16日、17日兩天限定，活動期間至全台星巴克門市，買兩杯大杯以上飲料享第2杯半價，等於是咖啡、星冰樂7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85℃
9月17日當天限定，上午10時到晚間10時限時12小時，中大杯咖啡系列買2送1，等於6.7折優惠。活動期間另有寄杯卡買2張送1張，每張10杯，等於買20杯送10杯，兌換不限冰熱，寄杯卡無兌換期限。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍OKmall雲端商城｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
以上再加送OKPoint 300點
🟡美廉社
📍門市｜9月13日至9月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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📍門市｜9月12日至9月17日（限會員）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜9月10日至9月17日
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式8杯520元，7.2折（原價90元、特價65元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
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◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍門市｜9月11日起至9月15日（限會員）
◾大杯冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜9月14日起至9月17日
◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾私品茶55元系列6杯200元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡星巴克
9月16日、17日兩天限定，活動期間至全台星巴克門市，買兩杯大杯以上飲料享第2杯半價，等於是咖啡、星冰樂7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85℃
9月17日當天限定，上午10時到晚間10時限時12小時，中大杯咖啡系列買2送1，等於6.7折優惠。活動期間另有寄杯卡買2張送1張，每張10杯，等於買20杯送10杯，兌換不限冰熱，寄杯卡無兌換期限。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍OKmall雲端商城｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
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🟡美廉社
📍門市｜9月13日至9月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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