本周咖啡優惠！7-11美式20元、全家冰磚拿鐵40元　85℃中秋買2送1

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▲7-11門市至9月17日，濃萃拿鐵3杯100元、濃萃美式4杯100元。（圖／業者提供、記者整理）

▲APP寄杯有特大杯拿鐵11杯520元、特大杯美式15杯520元。（圖／業者提供）

▲活動期間買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。（圖／業者提供）

▲全家至9月15日，門市3款指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家APP線上寄杯有中秋節優惠。（圖／業者提供）

▲星巴克9月16日、17日限定，買兩杯大杯以上享第2杯半價。（圖／業者提供）

▲85℃在中秋節9月17日當天限定，中大杯咖啡系列買2送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低5.4折近半價開喝。（圖／業者提供）

▲OK超商門市有咖啡買2送1，雲端商城則是買6送3。（圖／業者提供）

▲美廉社至9月17日，大杯濃萃美式、濃萃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

後天（9月17日）是中秋節，開工一天又放假，其中不少公司甚至自主彈性放假，或是員工請特休變連假，不管出遊或上班，都很需要提神咖啡。7-11門市有濃萃美式4杯100元、APP寄杯也有美式4杯135元，加上自帶杯扣5元優惠，單杯最低20元；星巴克包含星冰樂限兩天第2杯半價；85℃慶祝中秋節咖啡買2送1。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月15日至9月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）◾特大杯拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）◾中杯精品拿鐵／精品美式8杯520元，7.2折（原價90元、特價65元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）◾私品茶55元系列6杯200元，6.1折（原價55元、特價33元）◾私品茶65元系列5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）9月16日、17日兩天限定，活動期間至全台星巴克門市，買兩杯大杯以上飲料享第2杯半價，等於是咖啡、星冰樂7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。9月17日當天限定，上午10時到晚間10時限時12小時，中大杯咖啡系列買2送1，等於6.7折優惠。活動期間另有寄杯卡買2張送1張，每張10杯，等於買20杯送10杯，兌換不限冰熱，寄杯卡無兌換期限。◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）以上再加送OKPoint 300點◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）