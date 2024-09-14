NewJeans捲內鬥風波！Danielle親姊姊突宣布出道　絕美神顏曝光

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▲Olivia Marsh是NewJean成員Danielle的親姊姊。（圖／Danielle IG）

▲NewJeans成員日前開直播控訴HYBE，並表態力挺閔熙珍回鍋。（圖／翻攝自YouTube）

南韓大勢女團NewJeans近來捲入母公司HYBE及旗下的ADOR娛樂公司代表閔熙珍的爭權大戰，日前閔熙珍確定被解除職位，風波至今仍未停息，不少粉絲都擔心NewJeans會因此遭冷凍。不過其中成員Danielle的親姊姊Olivia Marsh卻傳來好消息，宣布被韓國華納音樂成立的最新廠牌「MPLIFY」簽下，將在10月發行專輯，而她的宣傳照也曝光，看到她和Danielle一樣，都擁有混血洋娃娃的絕美神顏。韓國華納音樂昨（13）日宣布成立全新廠牌「MPLIFY」，旗下第一位歌手是Olivia Marsh，官網介紹她是一名相當有才華的韓裔澳洲創作歌手，擁有澳洲、韓國雙重國籍，從小就很有天賦，不僅會創作，還能將流行音樂與R&B無縫融合，過去與Kpop製作人、作曲家的合作，也讓她累積不少實力。Olivia Marsh也說，「很高興能與MPLIFY簽約，與這樣一支充滿熱情和創新的團隊合作，我感謝他們的支持和善意」，她也已經迫不及待地想與大家分享自己的音樂。事實上，Olivia Marsh來頭不小，其實她是NewJeans成員Danielle的親姊姊，2人在童年時期就曾一起上過綜藝節目，今年4月Olivia Marsh也曾為李寶英新劇《Hide》演唱OST〈LAVA〉，但當時她使用的是韓文名字GYUNA（규나），如今正式以Olivia Marsh這個名字出道，將在10月發行首張專輯。值得注意的是，Olivia Marsh不僅創作實力堅強，外型也相當亮眼，和Danielle都擁有如同洋娃娃一般的混血外貌，一雙水汪汪的大眼睛，還有纖長的睫毛，以及豐滿的雙唇，讓人看一眼就瞬間被電到，她一開通IG也隨即有破萬名粉絲追蹤，讓人期待她日後的表現。而NewJeans近來仍處在風暴之中，日前她們無預警開直播，成員在鏡頭前排排坐，看起來神情很憔悴。Minji率先表示，過去半年爭議不斷，她們覺得很不被尊重，一直無法前進，更可能失去過去的成就，因此決定要站出來；Danielle則替閔熙珍說話，認為閔熙珍實在太可憐了，更揭露HYBE是一個沒有人情味的公司，不覺得在這間公司能學到東西。不過HYBE娛樂事後召開第1次臨時股東大會，新任代表理事李在相僅冷淡表示，ADOR事件將「按照原則」處理。