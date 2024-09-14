陳金鋒抗議喊「修罕啦！」本季第3次遭驅逐　富邦悍將8:4樂天桃猿

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中職富邦悍將今（14）日在新莊棒球場交手樂天桃猿，比賽因雨暫停超過2小時，恢復比賽不過20分鐘，樂天馬傑森擺出短棒，但壘審判定並未出棒，讓富邦總教練陳金鋒忍不住衝進場內抗議，大喊：「修罕啦！」經過一番大動作爭論後，遭到主審楊崇煇驅逐出場，這是鋒總本季第3度遭趕出場。儘管少了鋒總坐鎮，但富邦在6局下灌進6分，直接逆轉戰局，終場富邦悍將便以8：4擊退樂天桃猿。此戰4局上樂天攻佔得點圈， 馮健庭擊出一壘安打，帶有2分打點，以2：0領先富邦。4局下富邦馬上反擊，池恩齊安打上壘後，戴培峰也擊出安打，接著申皓瑋高飛犧牲打先打回1分，下一棒董子恩內野滾地球造成對方失誤，富邦一舉追成2：2平手。之後比賽因雨勢關係中斷，等待超過2小時終於恢復開打，5局上富邦賴智垣登板，被連續安打後退場，岳少華接替投球，馬傑森執行短打，一壘審判定並未出棒，陳金鋒立即上前抗議，但抗議並未受理，最後被主審楊崇煇趕出場。5局上樂天攻勢再起，朱育賢、林智平接連安打，樂天以4：2反超富邦。6局下富邦周佳樂三壘安打開啟攻勢，池恩齊安打送回1分，董子恩高飛犧牲打扳平比數，接著張育成代打擊出內野滾地球，三壘手接球失誤，戴培峰回壘得分，隨後蔡佳諺跑出場內全壘打，該局富邦灌進6分，一波帶走比賽勝利。