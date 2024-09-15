50+50封神之旅／大谷翔平拚紀錄更容易　因新規則讓盜壘變簡單？

大谷翔平有望在季後賽上場投球？道奇主帥Roberts：可能性非常低

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平本季50轟50盜有機會達標，但也不一定會以投手身分復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季50轟50盜有機會達標，但也不一定會以投手身分復出。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平投球？美國職棒大聯盟道奇球星大谷翔平距離歷史性「50轟50盜」愈來愈近，他目前達到47轟48盜，還將有機會帶領道奇隊搶進季後賽，但大谷翔平已經開始進牛棚練投，對於未來是否以投手身分出賽，道奇隊主帥Dave Roberts表示：「不是不可能，但是可能性不是0。」大谷去年因為手肘韌帶手術復健，今年專心專任打者，但反倒讓他創下個人的歷史紀錄。

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大谷翔平打擊威猛　季後賽難說

大谷在這個球季，已經是國聯MVP的最佳人選，他單季40轟40盜以上紀錄，對於日本球員來說十分罕見，更別說他累積47轟48盜，更是大聯盟史上第一人。

大谷目前已經在牛棚練投，預計要在季後賽登板，很有可能是中繼、後援角色，但前提是，道奇隊有需要他登板的時機。

道奇隊已經連續2年在季後賽失利，Dave Roberts表示自己還沒有跟大谷談過在季後賽投球的可能性，但很快就會談到，「我們必須對他有信心，做足所有準備來背負季後賽的壓力，也要考慮這樣做的風險，確保這項決定是正確的。」

大谷翔平目前按部就班的進行投球復健訓練，目前牛棚練投球數最多來到20顆，最快球速為92英哩（約148公里）。道奇投手教練普Mark Prior表示，大谷能否在季後賽復出，必須視復健狀況而定，還需要幾週時間才能進行討論，但也有可能會提前。

▲道奇日本二刀流球星大谷翔平有機會締造神紀錄，創隊史最多轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日本二刀流球星大谷翔平有機會締造神紀錄，創隊史最多轟。（圖／美聯社／達志影像）

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