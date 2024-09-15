大谷翔平有望在季後賽上場投球？道奇主帥Roberts：可能性非常低

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▲道奇日本二刀流球星大谷翔平有機會締造神紀錄，創隊史最多轟。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平投球？美國職棒大聯盟道奇球星大谷翔平距離歷史性「50轟50盜」愈來愈近，他目前達到47轟48盜，還將有機會帶領道奇隊搶進季後賽，大谷在這個球季，已經是國聯MVP的最佳人選，他單季40轟40盜以上紀錄，對於日本球員來說十分罕見，更別說他累積47轟48盜，更是大聯盟史上第一人。大谷目前已經在牛棚練投，預計要在季後賽登板，很有可能是中繼、後援角色，但前提是，道奇隊有需要他登板的時機。大谷翔平目前按部就班的進行投球復健訓練，目前牛棚練投球數最多來到20顆，最快球速為92英哩（約148公里）。道奇投手教練普Mark Prior表示，大谷能否在季後賽復出，必須視復健狀況而定，還需要幾週時間才能進行討論，但也有可能會提前。