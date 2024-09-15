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摩羯颱風重創緬甸　官方公布死亡數增至74人

中央社

▲摩羯颱風造成的洪水及土石流災情，迄今導致緬甸至少74人喪生、89人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩羯颱風造成的洪水及土石流災情，迄今導致緬甸至少74人喪生、89人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社曼谷14日綜合外電報導）緬甸國家電視台今天報導，摩羯颱風造成的洪水及土石流災情，迄今導致緬甸至少74人喪生、89人失蹤。

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美聯社報導，緬甸軍政府新公布的死亡人數是昨天的兩倍多，那時官方通報有33人喪命。摩羯颱風先前也侵襲了越南、泰國北部及寮國，造成逾260人身亡及重大損害。

由於蒐集災情資訊相當困難，外界擔心緬甸實際傷亡人數恐怕更多。

根據緬甸官媒報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天稍早也罕見請求外國協助因應致命洪水。

緬甸中部曼德勒省（Mandalay）、勃固省（Bago）、東部撣邦（Shan State）和首都奈比多（Naypyitaw）的低窪地區自本月11日以來便遭洪水淹沒。（譯者：洪培英）1130915

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