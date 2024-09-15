不只白蝦產業受苦！宏都拉斯香蕉輸中卡關　全因北京提這要求

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中美洲國家宏都拉斯在去年與台灣斷交，轉往與中國建交，原先預期能獲得龐大的中國市場，沒想到卻遲遲未實現，不僅國內白蝦產業雪崩，損失高達4300萬美元（約台幣13.7億元），如今又傳出，宏國香蕉輸出中國也遭卡關，據悉中國要求保證產量，但礙於天災及基礎建設不足因素，難以滿足要求，以致無法與中方簽約。綜合宏媒報導，繼白蝦產業之後，宏都拉斯與中國的貿易協議又出現變數。宏都拉斯香蕉生產者協會主席德拉斯（Sandra Deras）近日透露，中國要求宏都拉斯保證香蕉生產才會採購，但該國蘇拉河谷因缺乏基礎建設，若是要追求產量，恐會進一步引發水患，並衝擊香蕉種植區。德拉斯強調，宏都拉斯已經準備就緒，希望能簽署香蕉採購契約，「但是由於基礎設施缺乏，造成我們無法做出承諾，這就是阻礙香蕉輸中的原因」。德拉斯表示，香蕉產業在2020年就已經受到2個熱帶颶風重創，根本無法保證生產，近日位於西部的烏盧阿河（Ulúa）也爆發水患，導致部分香蕉園遭到沖毀，需要耗時重建。而蘇拉河谷則因為缺乏基礎設施，約有1000公頃的香蕉面臨風險。報導指出，儘管目前宏都拉斯與中國正在進行自由貿易協議談判，但宏都拉斯生產商很難滿足「亞洲巨人」的要求。宏都拉斯去年3月與台灣斷交，原本期望透過與中國建交，打入中國龐大白蝦市場，沒想到中國遲遲未兌現承諾，使得當地的白蝦產業面臨挑戰，對台灣的白蝦出口量也大幅減少。據宏都拉斯水產養殖協會數據，與台灣斷交後，宏國的蝦農損失已達4300萬美元，250家蝦農倒閉、流失6000個工作機會，估計2024年的損失將高達1億美元（約台幣32億元）。