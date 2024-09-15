白宮前幕僚：白宮主人確定後　台灣應立刻拋「軍購單」示決心

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）川普與賀錦麗選情膠著，美國前副總統錢尼的副國安顧問葉望輝建議，下屆美國總統出爐後，台灣應立刻接觸，提出有效自衛的軍購清單，這樣做不僅引發美國防產業共鳴，還能讓批評台灣未做足準備的人閉嘴。台灣通葉望輝（Steve Yates）是2016年川普角逐白宮時的交接團隊成員之一，也是當年共和黨全國代表大會將「台灣關係法」與對台「六項保證」納入黨綱的起草人。曾在南台灣傳教兩年、穿梭台美逾30年的葉望輝，如今是華府保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）中國政策項目主任，AFPI有共和黨「影子白宮團隊」之稱，董事會主席麥馬洪（Linda McMahon）上個月名列川普白宮過渡團隊成員。他昨天就川普第二任期對台政策走向接受中央社專訪時，強調自己不代表川普本人或川普陣營，不過，他推測川普第一任期的作法仍會延續。葉望輝說，川普任內，數起台美間的重大事件讓他印象深刻，尤其是引發國際媒體關注的「川蔡」通話，當時川普寫了兩則推文，其一是「台灣總統來電，為什麼不接」？這句話的淺台詞是，川普會跟任何他選擇的人對話，而不管其他人或國家的意見。他指出，川普第2則推文涉及台灣是美國國防武器的主要客戶，是非常商人似的思考，「但我認為這是對以往過於學術的外交限制做出重大糾正」，這些限制是之前美國政策的失誤。即使現在距離2016年石破天驚的「川蔡」通話已近8年，葉望輝認為，川普把台灣視為客戶的思維沒有改變。●台灣主動出擊破「疑台論」不過，葉望輝指出，無論白宮未來是不是由川普當家，他都認為台灣在國防上要採取大膽、不同的方法平息對「台灣準備不足」的質疑。「如果我是台灣的領導人，我會準備好在下一屆美國總統選出後，上前拜訪提出：『如果我們願意買，你們能賣多少？』我想購買台灣人民所需的一切，以保障他們的安全，並遏制任何形式的衝突，維持台海和平」。他表示，這樣做可以引發商業頭腦共鳴，及讓許多與台灣接觸、抨擊台灣準備不夠，沒有承擔足夠國防責任的批評人士閉嘴。不過，美國國務院政軍局去年提到，國防承包商產能短缺。葉望輝認為這不能構成台灣不主動出擊的原因。「這又如何？台灣依舊能列出軍購需求，看美國怎麼接球，國防產業如果看到單來了，當然會想辦法挪資源或是思考如何在可行的空間內提供台灣所需」。他也提到，美國過時、愚蠢的國防採購限制了能提供台灣的軍備。如果美國願意向烏克蘭提供各式物資，何以要限制對台輸出？更何況台灣願意為軍購買單，而不是由美國納稅人出錢，使台美更有利基推動新軍購對話。他重申，台灣主動出擊，就國防展開對話，不能保證一切都能如願進行，但會對所有訪台的學者及及前政府官員產生巨大影響。「他們幾乎都在講台灣做得不夠，擔心衝突爆發」。●與美國政策光譜各端往來求平衡葉望輝也說，台灣在與美國交往部分，長期以來與左派的接觸及交流比右派要多得多，在深入對話方面更是如此。他指出，他很多投入競選工作或智庫的友人觀察，台灣發出邀請函訪台、頒發獎項或提供工作專案資金時，對象往往是美國中左翼人士。「這是一種圈內印象」。葉望輝表示，這項趨勢雖然從2015年起開始改變，許多新右翼人士、前川普政府的內閣官員陸續受到台灣非常高調的歡迎。但右派的圈子裡仍有許多人認為台灣並未給予同樣的重視。「因此，我認為對於台灣領導人來說，找出消除這種觀感的方式是一項長期挑戰」。葉望輝再次「獻策」，聚焦贏得美國普羅大眾的支持。他表示，台灣在思考以更有策略的方式與美國接觸之際，或許可以從美國民眾不滿的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、強效鴉片類止痛劑芬太尼（fentanyl）氾濫及失業率著手，讓美國大眾視為有價值的友人。他說，如果美國社區在有需要時，台灣伸出援手，等台灣求援時，這些美國社區就會向他們的領導人大聲疾呼，必須支持台灣。葉望輝也期盼台灣民眾跨越分歧進行合作，因為如果台灣面臨挑戰，不會是因為領導人的政黨屬性，而是因為中共決定對全體台灣人出手，不分政黨、收入及族裔。因此，台灣人應該開始思考彼此有哪些共同點可以防止危機發生，建構能明顯削弱對台攻勢的能力。「我曾在布希政府工作，那時史上最大宗（對台）軍售被提出，但台灣分裂的黨派政治將這件事延後了很多年。台灣不能再承受這樣的問題」。（編輯：陳承功）1130915