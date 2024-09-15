賽揚強投Cole被打爆！投不滿5局就退場　洋基1：7輸紅襪中止3連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒紐約洋基今（15）日台灣時間深夜，續在主場迎戰波士頓紅襪，前役靠著當家巨砲「法官」Aaron judge敲出逆轉滿貫砲收下勝利的條紋軍團，，當時7局下洋基落後3分、攻佔滿壘，Judge一棒掃出逆轉比分的滿貫彈，不僅幫助洋基以5：4擊敗紅襪，同時也中止了生涯最長的16場全壘打荒。今日比賽洋基則推派賽揚強投Gerrit Cole擔綱先發，至於紅襪則派出右投Brayan Bello迎戰。洋基在3局下半率先發動攻勢，至於紅襪則在4局上發動反攻，先靠著日籍強打吉田正尚的場地規則二壘安打追平比數，隨後Wilyer Abreu在二三壘有人情況下，一棒掃出安打，紅襪取得3：1領先。5局上紅襪再接再厲，單局再靠著包含Rafael Devers、吉田正尚在內的2支安打添得4分，紅襪5局上打完取得7：1領先，洋基當家強投Gerrit Cole今日表現不理想，主投4.1局被打出5支安打，慘失掉7分，且這7分皆為自責分，並送出3次四壞，投出2次三振，