28歲歐陽妮妮要當媽了　粉絲考古《康熙》片段噴淚：時間過太快！

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▲歐陽龍曾說歐陽妮妮喜歡壞壞類型的，像是柯震東。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

▲張書豪和歐陽妮妮牽著寶寶的衣服。（圖／翻攝自張書豪IG）

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

28歲歐陽妮妮6月底才點頭答應嫁給演員男友張書豪，昨（14）日驚喜宣布懷孕，過去她和媽媽上《康熙來了》的畫面還歷歷在目，而當時傅娟就曾表達，只要是女兒喜歡的人，她都會接受。也有粉絲說歐陽妮妮根本是「吃可愛長大」，想必寶寶也會跟她一樣可愛。歐陽妮妮從小到大都會跟著媽媽傅娟上節目，昨她宣布懷孕讓許多人想起當年她跟著媽媽上《康熙來了》稚嫩的模樣，當時甚至還在討論晚上9點被規定要上床睡覺的話題，稍微大一點之後，被蔡康永問喜歡哪種類型的男生，爸爸歐陽龍還爆料女兒喜歡「壞壞型」的，傅娟則說，「只要她喜歡我都會同意。」當時就展現大方氣度。歐陽妮妮和35歲演員老公張書豪歡喜宣布即將當父母的消息，張書豪更PO出和歐陽妮妮一人一邊牽著寶寶衣服的照片，象徵著牽著小孩一起長大，他感性寫下長文，直呼這是他堅持要拍的動作，「因為記憶裡爸爸媽媽牽著我成長的每一個回憶，到後來上小學哥哥牽著我過馬路都是那麼深刻。」直到現在他和家人出門也都會牽著手。張書豪說，以前當兵的時候，廁所的門上貼著一段話，他記了10年，「總有一天，我們的父母會走得越來越慢，一步一步，說話越來越不清楚，一個字一個字，我們可能也會不耐煩，也可能會有情緒，但別忘了最初來到這個世界的時候，他們是那樣耐心地牽著我們的手。」他也喊話未出生的寶寶，「爸爸正在經歷牽著爺爺奶奶變老，牽著媽媽慢慢孕育，接下來我也會牽著你慢慢長大。」最後喊話寶寶，「你只要健康，什麼都好。」事實上，歐陽妮妮在6月底答應求婚後就曾被拍到小腹微凸，朋友也很自然地摸她的肚子，或許是當時礙於未滿三個月不能公開，夫妻倆對外都否認有孕，如今宣布懷孕也不意外。