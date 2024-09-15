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歐陽妮妮懷孕後突喊「真的好難」！為1件事急求救：幫我一起想

記者藍詩孟／綜合報導

▲歐陽妮妮（左）昨日公開懷孕消息，笑說寶寶的小名還沒取「真的好難」，發文要大家幫她一起想。（圖／歐陽妮妮YouTube）
▲歐陽妮妮（左）昨日公開懷孕消息，笑說寶寶的小名還沒取「真的好難」，發文要大家幫她一起想。（圖／歐陽妮妮YouTube）
明星夫妻檔歐陽妮妮、張書豪今年才公開求婚成功的消息，隨後在7月登記結婚，想不到兩人升格夫妻後2個月時間就「做人成功」！歐陽妮妮在昨（14）日曝光懷孕消息，準備生下「龍寶寶」，晚間也在IG限時動態PO文，笑說：「寶寶的小名真的好難想！還是你們幫我一起想？」號召粉絲集思廣益，給寶寶一個獨一無二的小名。

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▲快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！PO大肚照：天使寶寶。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）
▲歐陽妮妮（左）宣布懷孕消息，非常期待寶寶到來。（圖／歐陽妮妮IG）
歐陽妮妮公開懷孕消息　求粉絲幫想寶寶小名 

歐陽妮妮昨日發文，公開懷孕消息，表示自己從去年開始就在考慮想生龍寶寶，「因為我家娜娜、老張還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？覺得跟這個生肖特別有緣」，因此她和張書豪嘗試後很幸運的懷孕了，喜當父母讓歐陽妮妮開心的說：「你是我人生中收過最棒的禮物！謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。」

消息曝光後親友也紛紛留言高喊恭喜，晚間歐陽妮妮則在IG限時動態PO文，除了謝謝大家的祝福外，她也笑說：「好多人問寶寶的小名，真的好難想！還是你們幫我一起想？」歐陽妮妮開放粉絲問答，希望大家一起幫寶寶取一個合適的乳名。

▲歐陽妮妮希望大家一起幫想寶寶小名（圖／歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮（左）感謝大家的祝福，也希望眾人一起幫想寶寶小名。（圖／歐陽妮妮IG）
升格新手爸爸　張書豪感性喊：你只要健康什麼都好

升格人父的張書豪昨日也在IG限時動態發表感言，對寶寶喊話：「爸爸正在經歷牽著爺爺、奶奶變老，牽著媽媽慢慢孕育，接下來我也會像圖片裡一樣，牽著你慢慢長大！你只要健康，什麼都好。」

他曬出和歐陽妮妮拍出的寫真照，只見兩人手牽著一件寶寶連身服，張書豪說這是他指定拍攝的動作：「因為記憶裡爸爸、媽媽牽著我成長的每一個回憶，到後來上小學哥哥牽著我過馬路都是那麼印象深刻。直到現在跟爸媽出門，我們都會牽著！」可見兩人都相當期待寶寶的到來，已經準備好孕育這個小生命。

▲張書豪和歐陽妮妮牽著寶寶的衣服。（圖／翻攝自張書豪IG）
▲張書豪（左）寫下長文對即將出生的寶寶喊話。（圖／張書豪IG）

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