大谷翔平持續挑戰「50-50」霸業！434轟名將力挺：他表現難以置信

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（15）日續在客場出戰亞特蘭大勇士，而道奇當家日籍球星大谷翔平，本賽季至今個人已累計47轟、48盜，只要再打出3轟、跑出2盜，將能夠締造史無前例的「50轟50盜」紀錄。而大谷如今也有望成為大聯盟史上第一人，以指定打擊（DH）身分奪下MVP的選手，對此曾生涯曾敲出434轟的名將Andruw Jones則表示：「他所做到的這些簡直令人難以置信。」
名將Jones節目上表示 看好大谷奪本季國聯MVP
荷蘭籍名將Andruw Jones近日在Podcast節目《Foul Territory》上，被問到自己看好今年的國聯MVP將由誰奪下，對此Jones則表示應該就是屬於大谷翔平的囊中物，「很抱歉，我可能不得不選擇大谷翔平，他的表現簡直令人難以置信。」主持人Erik Kratz則反問到：「為什麼要道歉？是因為David Ortiz之前曾說過的那些老套理由嗎？」
Ortiz生涯未能奪單季MVP 稱如今會看大聯盟怎麼做
至於「老爹」David Ortiz過去說了什麼呢？原來是他先前也曾被問到與Jones相同的問題，被問到是否看好大谷翔平能以指定打擊之姿奪下國聯MVP，當時Ortiz則表示：「大聯盟總有藉口不讓我奪下MVP，據說是因為我負責的是指定打擊。我要看看今年他們會怎麼做，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟大谷翔平是大聯盟與媒體的寵兒。」
Andruw Jones最後在節目上則解釋到，為何自己看好大谷能奪下本賽季的國聯MVP，「我見識過David Ortiz的表現，他過去曾有過表現非常出色的賽季，且留下非常不錯的數據。不過大谷翔平目前所做到的這些事情，是令人相當難以置信的，這同時也是非常特別的。」
而大谷翔平日前賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，繼續為球隊竭盡我的全力。」
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荷蘭籍名將Andruw Jones近日在Podcast節目《Foul Territory》上，被問到自己看好今年的國聯MVP將由誰奪下，對此Jones則表示應該就是屬於大谷翔平的囊中物，「很抱歉，我可能不得不選擇大谷翔平，他的表現簡直令人難以置信。」主持人Erik Kratz則反問到：「為什麼要道歉？是因為David Ortiz之前曾說過的那些老套理由嗎？」
Ortiz生涯未能奪單季MVP 稱如今會看大聯盟怎麼做
至於「老爹」David Ortiz過去說了什麼呢？原來是他先前也曾被問到與Jones相同的問題，被問到是否看好大谷翔平能以指定打擊之姿奪下國聯MVP，當時Ortiz則表示：「大聯盟總有藉口不讓我奪下MVP，據說是因為我負責的是指定打擊。我要看看今年他們會怎麼做，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟大谷翔平是大聯盟與媒體的寵兒。」
Andruw Jones最後在節目上則解釋到，為何自己看好大谷能奪下本賽季的國聯MVP，「我見識過David Ortiz的表現，他過去曾有過表現非常出色的賽季，且留下非常不錯的數據。不過大谷翔平目前所做到的這些事情，是令人相當難以置信的，這同時也是非常特別的。」
而大谷翔平日前賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，繼續為球隊竭盡我的全力。」