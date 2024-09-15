大谷翔平持續挑戰「50-50」霸業！434轟名將力挺：他表現難以置信

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▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，本賽季有很大機率能夠完成單季50轟、50盜的空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）







MLB美國職棒洛杉磯道奇今（15）日續在客場出戰亞特蘭大勇士，而道奇當家日籍球星大谷翔平，本賽季至今個人已累計47轟、48盜，只要再打出3轟、跑出2盜，將能夠締造史無前例的「50轟50盜」紀錄。荷蘭籍名將Andruw Jones近日在Podcast節目《Foul Territory》上，被問到自己看好今年的國聯MVP將由誰奪下，對此Jones則表示應該就是屬於大谷翔平的囊中物，「。」主持人Erik Kratz則反問到：「為什麼要道歉？是因為David Ortiz之前曾說過的那些老套理由嗎？」至於「老爹」David Ortiz過去說了什麼呢？原來是他先前也曾被問到與Jones相同的問題，被問到是否看好大谷翔平能以指定打擊之姿奪下國聯MVP，當時Ortiz則表示：「大聯盟總有藉口不讓我奪下MVP，據說是因為我負責的是指定打擊。我要看看今年他們會怎麼做，Andruw Jones最後在節目上則解釋到，為何自己看好大谷能奪下本賽季的國聯MVP，「我見識過David Ortiz的表現，他過去曾有過表現非常出色的賽季，且留下非常不錯的數據。而大谷翔平日前賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。