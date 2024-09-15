Curry有望聯手Butler？美媒曝勇士很感興趣：可能已為此致電熱火

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休賽季快要結束了，根據知名記者Marc Stein的報導，金州勇士仍不放棄任何尋求補強的機會。近期《The Athletic》記者Sam Amick指出勇士將目標轉到Jimmy Butler身上，他們對於這位南灘球星很感興趣，並可能已經給熱火隊打電話了。金州勇士隊正度過了一個充滿變動的休賽季，他們讓王朝元老Klay Thompson離隊，簽下射手Buddy Hield取代他，添加Kyle Anderson和De'Anthony Melton等有經驗的角色球員，來加強陣容深度，並期待年輕球員能夠成長，承擔更重要的任務。不過在接連錯失Pual George以及Lauri Markkanen之後，勇士還未完成替Curry找來另一位進攻端幫手的目標。現在他們轉向另一位潛在的市場上大魚，Amick指出勇士隊已經為了Butler致電邁阿密熱火隊。「Butler明年夏天將成為自由球員，熱火還沒有和他完成續約，勇士隊對他很感興趣，並且可能在今年夏天給邁阿密打了幾次電話。」Butler在邁阿密的未來並不確定，而且在已35歲仍未贏得NBA 總冠軍的情況下，他很可能會很高興有機會加入一支比目前的熱火更有冠軍渴望的球隊。Butler目前與熱火隊的合約將走到2025-26賽季，他擁有價值5240萬美元的球員選項，這是其在上賽季前與熱火隊簽下3年總價1.46億美元續約合約的一部分。］然而，Pat Riley似乎不想繼續砸錢在這位整個賽季都無法保持健康的球星身上，雙方之間「郎有情，妹無意」，Butler想留下來，但熱火隊似乎意願不大。勇士隊目前的籌碼確實不好完成大交易，但他們仍然可以透過三方交易或其他方式完成操作，而且若是他們願意放棄Jonathan Kuminga，熱火很可能願意直接點頭答應。《GiveMeSport》就此給出一個具體配好兩邊薪資的交易包裹，勇士可得到Jimmy Butler ($48.7M)和Kel'el Ware ($4.6M)；將Andrew Wiggins ($26.2M)、Gary Payton II ($9.1M)、Kevon Looney ($8.0M)、Jonathan Kuminga ($7.6M)、Gui Santos ($1.8M)等人送去熱火。其中Wiggins自然是為了配平薪資，而Kuminga則是真正的主菜，在交易之後勇士隊側翼會比較空虛，但有捨有得，他們將獲得一名在大賽上值得信賴球星。