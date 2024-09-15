鍾小平將提告！詹江村再爆料「選妃對話」　怒嗆不屑跟這種人為伍

國民黨桃園市議員詹江村爆料，國民黨台北市議員鍾小平是因為追求民眾黨的美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒，狂批民眾黨主席柯文哲，鍾小平揚言提告。詹江村也嗆，鍾小平對國民黨沒貢獻，還出賣與黨內前輩的對話，不屑跟這種人為伍。
詹江村也加碼爆料，鍾小平狂邀約曾妍潔，還跟曾妍潔指名說，希望能找與曾妍潔合照時最左邊的女生出席，曾妍潔也回拒，認為還要指定誰出席，感覺不太正當。
詹江村猛批鍾小平，遭網友留言網內互打。詹江村回擊，鍾小平多次背叛國民黨，重要大選的時候，都站在國民黨的對立面。「才剛剛回國民黨，比我年紀都還大，也不曾對國民黨有過什麼貢獻，還可以馬上被提名參選立法委員，也不用讓年輕人選，不就只因為在國民黨，他的血比我的血純而已。」
詹江村說，前主席吳敦義任內，鍾小平當天天跟哈巴狗一樣，老闆、老闆、老闆娘、老闆娘的叫，沒被提名馬上翻臉退黨。轉身巴著柯文哲後，沒得到好處，馬上轉身巴向鴻海創辦人郭台銘。立法院長韓國瑜選舉的時候，上盡綠媒無極限的嘲諷韓國瑜。
詹江村說，鍾小平對國民黨有什麼感情？黨內前輩前天剛跟他說完的話，昨天他在記者會上，就公開出賣黨內前輩的說話內容向媒體爆料。「如果你們認為鍾小平才是你們國民黨的人，那不，把我開除了吧！我不屑跟這樣的人為伍。」
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詹江村猛批鍾小平，遭網友留言網內互打。詹江村回擊，鍾小平多次背叛國民黨，重要大選的時候，都站在國民黨的對立面。「才剛剛回國民黨，比我年紀都還大，也不曾對國民黨有過什麼貢獻，還可以馬上被提名參選立法委員，也不用讓年輕人選，不就只因為在國民黨，他的血比我的血純而已。」
詹江村說，前主席吳敦義任內，鍾小平當天天跟哈巴狗一樣，老闆、老闆、老闆娘、老闆娘的叫，沒被提名馬上翻臉退黨。轉身巴著柯文哲後，沒得到好處，馬上轉身巴向鴻海創辦人郭台銘。立法院長韓國瑜選舉的時候，上盡綠媒無極限的嘲諷韓國瑜。
詹江村說，鍾小平對國民黨有什麼感情？黨內前輩前天剛跟他說完的話，昨天他在記者會上，就公開出賣黨內前輩的說話內容向媒體爆料。「如果你們認為鍾小平才是你們國民黨的人，那不，把我開除了吧！我不屑跟這樣的人為伍。」