鞋槓人生／超昂貴跑鞋ADIZERO ADIOS開箱！定價7500只能穿1-2次？

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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（15）日迎來第51集，本，其中這雙鞋內藏著哪些與眾不同的特色，以及目前市價大約落在多少，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻哥首先在節目上，介紹到這雙《ADIZERO ADIOS PRO3》，他表示：「之所以會在節目上介紹到這雙鞋，，但他不是穿我手上的這雙鞋，他是穿PRO 1。」。但是現在可以看到，不管是NIKE還是ADIDAS也好，新的比較貴的鞋子都是這個樣子，重點是這雙鞋它本身非常輕，而且底非常厚。」大隻哥如此說到。而這雙鞋還有一個採用特殊材質製成，18哥在節目上透露：「這雙鞋有採用Continental這個材質，這叫防滑跟防摩材質，再來就是它為什麼會沒有顆紋，